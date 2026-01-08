Babnet   Latest update 12:35 Tunis

نواب جمهوريون يدينون الحديث عن أي إجراء عسكري محتمل لضم غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695f95e23afff9.35615278_eoiqnhfljpmgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 12:32
      
أدان عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، أي إجراء عسكري محتمل لضم غرينلاند، مبتعدين بذلك عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول الحاجة للجزيرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتعد غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، إقليما يتمتع بالحكم الذاتي، لكنها رسميا تابعة لمملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".



وقال السيناتور الجمهوري جون كيرتس، إن تعزيز الشراكات مع الدنمارك وغرينلاند، أمر مهم، لكنه شدد على أن استخدام القوة العسكرية "غير مناسب، وغير ضروري، ولن أؤيده".


وقال النائب الجمهوري دون بيكون، إن حديث الإدارة الأمريكية عن غرينلاند يضر بالمصالح الأمريكية، وقد يؤدي إلى نفور شركاء الناتو.

وأضاف بيكون، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن فكرة ضم غرينلاند تعد من "أسخف" ما سمعه من البيت الأبيض خلال العام الماضي، داعيا الجمهوريين الآخرين إلى إبلاغ الإدارة بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

وقال السيناتور جون كينيدي، عقب إحاطة قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو، إن حتى طالبا في الصف التاسع يتمتع بقدر متواضع من الذكاء سيدرك أن غزو غرينلاند سيكون "حماقة بالغة".

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن حذرت من أن أي هجوم أمريكي على غرينلاند سيؤدي إلى انهيار حلف الناتو والنظام الأمني الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.

ويؤكد ترامب منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة "بحاجة" إلى غرينلاند من أجل أمنها القومي.
