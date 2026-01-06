كوت ديفوار تتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بثلاثية أمام بوركينا فاسو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d7b05be5961.34922665_ophefljknqgmi.jpg width=100 align=left border=0>

تأهّل منتخب كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه الواضح على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الكبير بمراكش، لحساب الدور ثمن النهائي.



وفرض منتخب “الأفيال” سيطرته منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح أماد ديالو التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يضيف يان ديوماندي الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينهي المنتخب الإيفواري الشوط الأول متقدّمًا بثنائية مستحقة.







وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإيفواري أفضليته، وأمّن انتصاره بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87 عن طريق بازومانا توري، مؤكّدًا تفوقه الفني والبدني طيلة فترات اللقاء.





ومن المنتظر أن يواجه منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي منتخب مصر، يوم السبت المقبل على أرضية ملعب أكادير الكبير، بعد أن تجاوز المنتخب المصري عقبة بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.