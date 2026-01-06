الدنمارك: هجوم ترامب على غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء حلف "الناتو"

حذرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن من أن التحالف القائم منذ عقود في إطار "الناتو" سينتهي إن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتياح غرينلاند.



وجاء موقف فريدريكسن خلال مقابلة مع هيئة البث الدنماركية "تي في 2"، ردا على تجدد تهديدات ترامب بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالموارد.



وقالت إن على العالم أن يأخذ الرئيس الأمريكي على محمل الجد عندما يتحدث عن رغبته في غرينلاند، مشددة في المقابل على أن أي هجوم عسكري أمريكي على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى توقف كل شيء، بما في ذلك الحلف نفسه ومنظومة الأمن التي قامت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وكان ترامب قد لمح مرارا إلى امكانية الاستيلاء على غرينلاند، مبررا ذلك بأهميتها للمصالح الأمنية الأمريكية، إلا أن هذه التهديدات اكتسبت بعدا أكثر جدية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب تنفيذ إدارته هجموا على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات قضائية.وفي ظل تساؤلات عن الدول التي قد تواجه مصيرا مشابها، قال ترامب للصحافيين يوم الأحد إن غرينلاند باتت ذات أهمية استراتيجية كبيرة، معتبرا أنها تشهد وجودا واسعا لسفن روسية وصينية.