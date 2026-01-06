Babnet   Latest update 07:15 Tunis

فنزويلا تندد أمام الأمم المتحدة: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ca24944c827.44013340_iqpognflhjmek.jpg width=100 align=left border=0>
سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الاثنين
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 06:17 قراءة: 1 د, 28 ث
      
اتهم مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الولايات المتحدة بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على جمهورية فنزويلا يوم السبت الماضي.

ووصف المندوب الفنزويلي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم الأمريكي "يفتقر إلى أي مبرر قانوني" ويشكل"انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".


وقال مونكادا إن "اختطاف رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو وزوجته من قبل قوات أمريكية يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وحصانتهما بصفتهما ممثلي دولة ذات سيادة"، مطالبا"بإطلاق سراحهما فورا" واحترام الحصانة الدبلوماسية والقانونية المكفولة لهما.


وأكد المندوب الفنزويلي أن "السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي دون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية"، محذرا من أن "المخاطر اليوم لا تهدد سيادة فنزويلا فحسب، بل تطال أيضا مصداقية النظام القانوني الدولي بأكمله".

ودعا مونكادا المجتمع الدولي إلى "إعادة تأكيد مبدأ عدم السماح بالاستيلاء على أراضي الدول أو مواردها بالقوة"، مؤكدا أن ما جرى لا يهدد فنزويلا وحدها، بل يرسخ سابقة خطيرة قد تطال أي دولة مستقلة ترفض الخضوع للإملاءات الأجنبية.

وطالبت فنزويلا الأمم المتحدة والدول الأعضاء "بإلزام واشنطن باحترام السيادة الوطنية ووقف عدوانها المسلح"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيقوض أي أمل في بناء عالم قائم على العدل والقانون.

من جهته، حذر المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا من أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ينذر بعودة عهد الفوضى وانعدام القانون"، مؤكدا أن العملية الأمريكية "انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وأشار إلى مقتل عشرات المدنيين الفنزويليين والكوبيين جراء العدوان.

وأدان نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة التحركات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، واصفا إياها بـ"التهديد الصارخ للسلام والأمن الدوليين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن "تفضل القوة العسكرية على الدبلوماسية وتهمّش التعددية".

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت عملية عسكرية على فنزويلا في 3 جانفي، أدت إلى اعتقال مادورو وزوجته، في خطوة أثارت موجة إدانات دولية واسعة من قوى مناهضة للهيمنة، خصوصًا من روسيا والصين ودول الجنوب العالمي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321412

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
13°-9
15°-8
18°-8
15°-11
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026