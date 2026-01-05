ترامب عن رئيس كولومبيا: "مريض يريد بيع الكوكايين في أمريكا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695baf85246e85.38583162_lhpgeijnqomkf.jpg width=100 align=left border=0>

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كولومبيا تدار من "رجل مريض يريد بيع الكوكايين في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.



وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "كولومبيا مريضة جدا أيضا، يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلا".







وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا واضحا إلى الرئيس الكولومبي، مؤكدا أن الأخير يمتلك مصانع لإنتاج الكوكايين في بلاده، داعيا إياه إلى ضرورة توخي الحذر.





وخلال مؤتمر صحفي جاء بعد سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية استهدفت كراكاس وأسفرت عن اعتقال زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته، قال ترامب، ردا على سؤال بشأن بيترو: "إنه ينتج الكوكايين ويُرسل إلى الولايات المتحدة، لذا فعليه أن يكون حذرا حقا".