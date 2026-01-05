Babnet   Latest update 14:09 Tunis

ترامب عن رئيس كولومبيا: "مريض يريد بيع الكوكايين في أمريكا"

Publié le Lundi 05 Janvier 2026
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كولومبيا تدار من "رجل مريض يريد بيع الكوكايين في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "كولومبيا مريضة جدا أيضا، يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلا".


وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا واضحا إلى الرئيس الكولومبي، مؤكدا أن الأخير يمتلك مصانع لإنتاج الكوكايين في بلاده، داعيا إياه إلى ضرورة توخي الحذر.


وخلال مؤتمر صحفي جاء بعد سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية استهدفت كراكاس وأسفرت عن اعتقال زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته، قال ترامب، ردا على سؤال بشأن بيترو: "إنه ينتج الكوكايين ويُرسل إلى الولايات المتحدة، لذا فعليه أن يكون حذرا حقا".
