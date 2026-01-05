Babnet   Latest update 06:48 Tunis

رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695b4ff8a43bc6.78284688_jmlkpigenhqfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 06:34 قراءة: 0 د, 36 ث
      
شجب رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الولايات المتحدة وقال إنها الوحيدة في العالم التي تعتدي على عاصمة في أمريكا الجنوبية وأن ما فعلته لم يقدم عليه نتنياهو أو هتلر أو فرانكو أو سالازار.

وشدد على أن قصف الولايات المتحدة لعاصمة في أمريكا الجنوبية وصمة عار رهيبة لن تنساها أجيال القارة.


وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تحالف لدول أمريكا اللاتينية التي تقصف اليوم.


من جهته اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الكولومبي بيترو بإنتاج الكوكايين، ولم يستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضده.

وقال: "كولومبيا مريضة جدا أيضا، ويحكمها رجل مريض يحب إنتاج الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلا.. دعوني أخبركم، لديه مطاحن ومصانع للكوكايين".

وأضاف أن فكرة تنفيذ عملية عسكرية في كولومبيا على غرار فنزويلا "تبدو جيدة جدا".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321363

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:58
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet20°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
17°-11
13°-8
13°-7
17°-10
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026