ستارلينك توفر الإنترنت مجانا لفنزويلا حتى 3 فيفري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a0247198e65.42355749_fqlenphiomjkg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت شركة "سبيس إكس" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية أن نظام "ستارلينك" التابع لها سيوفر الإنترنيت للفنزويليين مجانا حتى 3 فيفري، على خلفية العدوان الأمريكي على كاراكاس.



ونشرت شركة سبيس إكس على مواقع التواصل الاجتماعي: "تُوفر ستارلينك خدمة إنترنت عريضة النطاق مجانية لسكان فنزويلا حتى 3 فيفري، لضمان اتصال متواصل".







وكان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.