الخارجية الروسية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

حثت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة على إعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما، في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.



وجاء في بيان أصدرته الوزارة: "في ضوء التقارير المؤكدة حول وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة، نحث القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف والإفراج عن الرئيس المنتخب شرعيا لدولة ذات سيادة وزوجته".



وشدد البيان الروسي على "ضرورة تهيئة الظروف لحل أي مشكلات قائمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا من خلال الحوار".هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة "شنت ضربة كبيرة على فنزويلا"، وتم "اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما خارج البلاد".كما أفادت وسائل إعلام عن انفجارات في العاصمة كاراكاس، وزعمت أن العملية نفذتها قوات النخبة الأمريكية (دلتا فورس). وأعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس مادورو ولا تعرف مكانه، مطالبة بتأكيد أنه "على قيد الحياة".وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات واشنطن.كما أعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان سابق، عن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، وشددت على أن مثل هذه الإجراءات "تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة مستقلة"، وأعلنت موسكو عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، داعية إلى "منع المزيد من التصعيد" في الوضع.