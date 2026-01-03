تفاصيل استحواذ Meta على شركة Manus الناشئة: صفقة كبرى تعمّق رهان الذكاء الاصطناعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958cc5faf0da9.80721074_hnjieqlkmgfpo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت Meta Platforms عن استحواذها على شركة Manus الناشئة، المختصة في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي متعددي المهام، في صفقة قُدّرت بأكثر من ملياري دولار، في خطوة جديدة تؤكد تصعيد عملاق التكنولوجيا لاستثماراته في مجال الذكاء الاصطناعي.



Manus: صعود سريع لشركة ناشئة





برز اسم Manus بقوة خلال العام الماضي عقب نشر فيديو تجريبي لمنتجها الرئيسي، استعرض قدرات وكيل ذكي قادر على تنفيذ مهام معقّدة تشمل تحليل البيانات، أبحاث السوق، البرمجة، وإدارة المحافظ الاستثمارية.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع داخل الأوساط التقنية، لتتحول الشركة إلى محور اهتمام في وادي السيليكون.





وادّعت Manus أن تقنيتها تتفوق من حيث الأداء على أداة Deep Research التابعة لشركة OpenAI، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين والعملاء.

ورغم الانتقادات التي طالت سياسة التسعير، حيث تراوحت الاشتراكات بين 39 و199 دولاراً شهرياً، أعلنت الشركة لاحقاً نجاحها في استقطاب ملايين المستخدمين حول العالم.



وبحسب معطياتها، تجاوزت شركة مانيس 100 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة خلال ثمانية أشهر فقط من الإطلاق، فيما تخطى معدل الإيرادات السنوي 125 مليون دولار.



تفاصيل صفقة الاستحواذ

ووفق تقارير صحفية، تمّت الصفقة عند تقييم يفوق ملياري دولار، وهو نفس التقييم الذي كانت Manus تسعى إليه ضمن جولة تمويل جديدة قبل دخول Meta على خط المفاوضات.



وكانت الشركة قد جمعت في شهر أفريل الماضي 75 مليون دولار ضمن جولة تمويل من الفئة B، قادتها شركة Benchmark الأمريكية، بمشاركة مستثمرين بارزين من بينهم Tencent وHongShan Capital Group (HSG).



لماذا تراهن Meta على Manus؟

يمثّل هذا الاستحواذ رهاناً استراتيجياً من Meta على شركة ذكاء اصطناعي تمتلك نموذج أعمال مربحاً، في وقت تتصاعد فيه تساؤلات المستثمرين حول حجم الإنفاق الكبير الذي تضخه Meta في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.



وأوضحت Meta أن الصفقة تهدف إلى تسريع الابتكار في حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للأفراد والشركات، مع دمج تقنيات Manus تدريجياً في منظومتها، بما في ذلك Meta AI المتاح عبر فيسبوك، إنستغرام وواتساب.



استمرارية الخدمة واستقلالية التشغيل

أكدت Meta أن Manus ستواصل تشغيل خدماتها دون انقطاع، مع الحفاظ على نموذج الاشتراك الحالي، على أن يتم دمج تقنياتها تدريجياً ضمن منتجات Meta الاستهلاكية والتجارية.



وتأسست Manus سنة 2022 داخل الصين كجزء من شركة Butterfly Effect، قبل أن تنقل مقرها الرئيسي إلى سنغافورة ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي.

وقد أثار هذا المعطى بعض الجدل داخل الولايات المتحدة، على خلفية المخاوف المرتبطة بالاستثمارات ذات الجذور الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.



وفي هذا السياق، أكدت Meta أن الصفقة ستنهي أي ارتباطات استثمارية صينية، مع إيقاف جميع عمليات Manus داخل الصين.



جزء من استراتيجية أوسع

يأتي استحواذ Meta على Manus في إطار خطة أوسع للاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، بهدف استقطاب المواهب وتسريع تطوير نماذجها اللغوية، وعلى رأسها نماذج Llama مفتوحة المصدر.



وسبق لميتا أن استثمرت 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI، كما استحوذت مؤخراً على شركة Limitless المختصة في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



مؤشرات تشغيلية لافتة

بحسب بيانات الشركة، عالجت Manus أكثر من 147 تريليون وحدة بيانات، ودعمت ما يزيد على 80 مليون جهاز افتراضي، مع توفير خطط استخدام مجانية ومدفوعة.



كما شرعت شركات تقنية كبرى، من بينها Microsoft، في اختبار تقنيات Manus على أنظمة Windows 11.



وفي تعليقه على الصفقة، قال شياو هونغ، الرئيس التنفيذي لـManus، إن الانضمام إلى Meta «يوفّر أساساً أكثر قوة واستدامة للنمو، دون المساس باستقلالية المنتج أو آليات اتخاذ القرار».

من جهتها، أكدت Meta أن موظفي Manus سينضمون إلى فرقها المختلفة، في إطار السباق العالمي المتواصل لاستقطاب أفضل كفاءات الذكاء الاصطناعي.

