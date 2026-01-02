إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ردا على أي "مغامرة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695820ba448223.01412443_gjqkoehlnfimp.jpg width=100 align=left border=0>

هدد رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف بتحويل جميع القواعد الأمريكية وقواتها المسلحة في منطقة الشرق الأوسط إلى "هدف قانوني" لطهران، ردا على أي عدوان أو مغامرة أمريكية محتملة.



وكتب قاليباف على منصة "إكس": "ينبغي للرئيس الأمريكي غير المحترم أن يعلم أنه نتيجة لهذا الاعتراف الرسمي، ستتحول جميع القواعد الأمريكية وقواتها المسلحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط إلى هدف قانوني لنا ردًا على أي مغامرة محتملة من الجانب الأمريكي".







جاء التهديد ردا على





وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى فشل ما وصفه بـ"أجهزة الاستخبارات الأجنبية" في محاولتها تحويل الاحتجاجات القانونية إلى مواجهات مسلحة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "لا تعادل صفوف المتظاهرين بالعملاء الأجانب".



واندلعت احتجاجات في إيران نهاية ديسمبر بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال) وتأثير ذلك على الأسعار. وقد أدت التقلبات إلى استقالة محافظ البنك المركزي محمد فرزين، وتولى عبد الناصر همتي المنصب بموجب مرسوم رئاسي في 31 ديسمبر.



وتشهد إيران فترة من التضخم المرتفع والانهيار المستمر للريال. فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في ماي 2018، انخفضت قيمة الريال بشكل حاد من حوالي 50 ألف ريال للدولار إلى حوالي 1.4 مليون ريال للدولار في السوق الحرة حاليا. جاء التهديد ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن الولايات المتحدة ستساعد المتظاهرين في إيران إذا "كانت إيران ستقتل المتظاهرين السلميين".وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى فشل ما وصفه بـ"أجهزة الاستخبارات الأجنبية" في محاولتها تحويل الاحتجاجات القانونية إلى مواجهات مسلحة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "لا تعادل صفوف المتظاهرين بالعملاء الأجانب".واندلعت احتجاجات في إيران نهاية ديسمبر بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال) وتأثير ذلك على الأسعار. وقد أدت التقلبات إلى استقالة محافظ البنك المركزي محمد فرزين، وتولى عبد الناصر همتي المنصب بموجب مرسوم رئاسي في 31 ديسمبر.وتشهد إيران فترة من التضخم المرتفع والانهيار المستمر للريال. فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في ماي 2018، انخفضت قيمة الريال بشكل حاد من حوالي 50 ألف ريال للدولار إلى حوالي 1.4 مليون ريال للدولار في السوق الحرة حاليا.