العثور على جثة ابنة الممثل تومي لي جونز في فندق فاخر بسان فرانسيسكو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695785ea1200e8.46763897_pgqlnmkeofjih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 09:40
      

الولايات المتحدة: العثور على جثة فيكتوريا جونز ابنة الممثل تومي لي جونز في فندق فاخر بسان فرانسيسكو

عثرت السلطات الأمريكية على جثة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأمريكي تومي لي جونز، البالغة من العمر 34 عامًا، داخل إحدى غرف فندق فيرمونت سان فرانسيسكو الفاخر.


واستجابت فرق الإطفاء في سان فرانسيسكو لبلاغ طبي في حدود الساعة 2:52 صباحًا من يوم أمس الخميس في موقع الحادث، كما حضرت شرطة سان فرانسيسكو وفريق الطب الشرعي، في حين لا يزال سبب الوفاة مجهولًا إلى حدّ الآن.

وُلدت فيكتوريا كافكا جونز في 3 سبتمبر 1991، وهي ابنة تومي لي جونز من زوجته الثانية كيمبرليا كلوغلي، التي تزوجها بين عامي 1981 و1996، ولهما أيضًا ابن يُدعى أوستن يبلغ من العمر 42 عامًا.


مسيرتها الفنية

ظهرت فيكتوريا جونز لأول مرة في السينما سنة 2002 من خلال دور صغير في فيلم Men in Black II، إلى جانب والدها. وشاركت لاحقًا في عدد محدود من الأعمال خلال طفولتها، من بينها حلقة في مسلسل One Tree Hill سنة 2005، وفيلم The Three Burials of Melquiades Estrada، الذي أخرجه والدها في السنة نفسها.

ولم تظهر بعد ذلك على الشاشة سوى في دور قائدة للمشجعات في أحد المسلسلات، لكنها واصلت الحضور في مناسبات فنية إلى جانب والدها.

ظهورها في المحافل السينمائية

في سنة 2017، رافقت فيكتوريا والدها خلال العرض الأول لفيلمه Just Getting Started في هوليوود، كما ظهرت إلى جانبه في حفل افتتاح مهرجان طوكيو السينمائي الدولي في أكتوبر من العام نفسه، حيث ترأس جونز لجنة التحكيم الدولية.

وكان تومي لي جونز قد أشاد سابقًا بموهبة ابنته التمثيلية، مؤكدًا أنها ممثلة وتتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة.

المصدر: TMZ
