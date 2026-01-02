العثور على جثة ابنة الممثل تومي لي جونز في فندق فاخر بسان فرانسيسكو

مسيرتها الفنية



ظهورها في المحافل السينمائية



واستجابت فرق الإطفاء في سان فرانسيسكو لبلاغ طبي في حدود الساعةمن يوم أمس الخميس في موقع الحادث، كما حضرت شرطة سان فرانسيسكو وفريق الطب الشرعي، في حين لا يزالإلى حدّ الآن.وُلدت فيكتوريا كافكا جونز في، وهي ابنة تومي لي جونز من زوجته الثانية، التي تزوجها بين عامي، ولهما أيضًا ابن يُدعىيبلغ من العمر 42 عامًا.ظهرت فيكتوريا جونز لأول مرة في السينما سنةمن خلال دور صغير في فيلم، إلى جانب والدها. وشاركت لاحقًا في عدد محدود من الأعمال خلال طفولتها، من بينها حلقة في مسلسلسنة، وفيلم، الذي أخرجه والدها في السنة نفسها.ولم تظهر بعد ذلك على الشاشة سوى في دور قائدة للمشجعات في أحد المسلسلات، لكنها واصلت الحضور في مناسبات فنية إلى جانب والدها.في سنة، رافقت فيكتوريا والدها خلال العرض الأول لفيلمهفي هوليوود، كما ظهرت إلى جانبه في حفل افتتاحفي أكتوبر من العام نفسه، حيث ترأس جونز لجنة التحكيم الدولية.وكان تومي لي جونز قد أشاد سابقًا بموهبة ابنته التمثيلية، مؤكدًا أنهاTMZ