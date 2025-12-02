Babnet   Latest update 07:27 Tunis

"رويترز": ترامب أمهل مادورو حتى الجمعة ليغادر البلاد وفرض الحظر الجوي بعد رفض الأخير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e862e334c97.95630862_mhkgljfpoinqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 06:22 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وكالات - ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو حتى الجمعة 28 نوفمبر ليغادر البلاد وقرر فرض الحظر الجوي بعد رفض مادورو الاستجابة.

وأضافت "رويترز": "عدم التزام مادورو بالمهلة النهائية المحددة بالجمعة دفع ترامب للإعلان عن إغلاق المجال الجوي".



وأفادت الوكالة أن "ترامب رفض معظم طلبات مادورو خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 21 نوفمبر، واستغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أبلغ مادورو أن أمامه أسبوعا لمغادرة فنزويلا والسفر إلى وجهة من اختياره مع عائلته، وانتهت صلاحية هذا الممر الآمن يوم الجمعة، مما دفع ترامب إلى إعلان إغلاق المجال الجوي الفنزويلي يوم السبت".

وأوضحت أن "مادورو أبلغ ترامب خلال المكالمة الهاتفية السابقة أنه مستعد لمغادرة فنزويلا شريطة حصوله وأفراد عائلته على عفو قانوني كما طلب من ترامب رفع العقوبات عن أكثر من 100 مسؤول منهم متهمون أمريكيا بجرائم".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن "أيام مادورو في رئاسة الجمهورية باتت معدودة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تنوي خوض حرب مع فنزويلا أو الدخول في صراع عسكري مع الدولة اللاتينية".

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكد خلال محادثات غير رسمية مع مسؤولين أمريكيين، استعداده للتنحي عن منصبه بعد 18 شهرا. ووفقا للقناة، أصر البيت الأبيض على ضرورة تنحي الرئيس الفنزويلي على الفور.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319566


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
9° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
19°-11
15°-11
14°-11
18°-12
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :