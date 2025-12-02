"رويترز": ترامب أمهل مادورو حتى الجمعة ليغادر البلاد وفرض الحظر الجوي بعد رفض الأخير

وكالات - ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو حتى الجمعة 28 نوفمبر ليغادر البلاد وقرر فرض الحظر الجوي بعد رفض مادورو الاستجابة.



وأضافت "رويترز": "عدم التزام مادورو بالمهلة النهائية المحددة بالجمعة دفع ترامب للإعلان عن إغلاق المجال الجوي".



وأفادت الوكالة أن "ترامب رفض معظم طلبات مادورو خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 21 نوفمبر، واستغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أبلغ مادورو أن أمامه أسبوعا لمغادرة فنزويلا والسفر إلى وجهة من اختياره مع عائلته، وانتهت صلاحية هذا الممر الآمن يوم الجمعة، مما دفع ترامب إلى إعلان إغلاق المجال الجوي الفنزويلي يوم السبت".وأوضحت أن "مادورو أبلغ ترامب خلال المكالمة الهاتفية السابقة أنه مستعد لمغادرة فنزويلا شريطة حصوله وأفراد عائلته على عفو قانوني كما طلب من ترامب رفع العقوبات عن أكثر من 100 مسؤول منهم متهمون أمريكيا بجرائم".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن "أيام مادورو في رئاسة الجمهورية باتت معدودة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تنوي خوض حرب مع فنزويلا أو الدخول في صراع عسكري مع الدولة اللاتينية".وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكد خلال محادثات غير رسمية مع مسؤولين أمريكيين، استعداده للتنحي عن منصبه بعد 18 شهرا. ووفقا للقناة، أصر البيت الأبيض على ضرورة تنحي الرئيس الفنزويلي على الفور.