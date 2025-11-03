Babnet   Latest update 22:09 Tunis

القبض على داعية إسلامي شهير في مصر بعد هجومه على المتحف الكبير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690917121a9647.95729356_mfehlngkpijoq.jpg width=100 align=left border=0>
تمثال الملك رمسيس في المتحف المصري الكبير
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 21:55 قراءة: 1 د, 5 ث
      
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الداعية الإسلامي المصري الشهير مصطفى العدوي في محافظة الدقهلية، وفقا لما أعلنه المحامي خالد المصري.

وقال المصري في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" إنه تلقى اتصالا من أحد أبناء الشيخ مصطفى العدوي، وأكد له خبر القبض عليه بعد صلاة الظهر من منزله بمحافظة الدقهلية، مختتما منشوره "إن شاء الله يكون الأمر بسيط ويخرج على خير".



وجاء القبض على الداعية مصطفى العدوي بعد فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وصف فيه الآثار التي جمعت في المتحف المصري الكبير بأنها أصنام الفراعنة التي لا يجب التباهي أو التفاخر بها.

وقال العدوي في الفيديو إن المتحف الكبير "جمعوا فيه بعض أصنام وتماثيل الفراعنة، وبعض كنوز الفراعنة وطرق التحنيط" مخاطبا المصريين: "يا أهل مصر إذا كنتم تصنعون متحفا يجمع آثار فرعون فلتدخلوه على سبيل الاتعاظ لا على سبيل الافتخار بكفرة".


واختتم الداعية المصري رسالته قائلا: "أخشى على شخص مسلم أن يتلوث قلبه بمحبة فرعون وآله".

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة وأن نشره تزامن مع الاحتفال الواسع في مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة.

وكتب أحد المستخدمين لمنصة "فيسبوك" في مصر، قائلا: "بلاغ إلى النائب العام ضد الشيخ مصطفى العدوي لإهانته الحضارة المصرية والتقليل من قيمة المتحف المصري!".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317831


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
23°-16
23°-14
25°-15
24°-18
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    