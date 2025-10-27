Babnet   Latest update 12:40 Tunis

أحدهم كان في طريقه للجزائر.. القبض على اثنين من عصابة متحف اللوفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff4aa73f57b5.75478737_jpmqknioeghlf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 05:32
      
أعلنت النيابة العامة في باريس عن اعتقال شخصين من أربعة في العصابة التي سرقت مجوهرات من متحف اللوفر مؤخرا تقدر قيمتها بحوالي 88 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر في الشرطة يوم الأحد قولها إن الرجلين، البالغان من العمر الثلاثينيات وينحدران من منطقة سين سان ديني خارج العاصمة الفرنسية، قد تم توقيفهما مساء السبت في إطار تحقيق أجراه فريق مكافحة الجريمة المنظمة في باريس.



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية "لو باريزيان" و"باري ماتش"، تم القبض على أحد المشتبهين حوالي الساعة العاشرة مساءً (20:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت في مطار باريس شارل ديغول وهو على وشك الصعود إلى طائرة متجهة إلى الخارج.

من جهتها، أفادت "فرانس إنفو" أنه تم اعتقاله أثناء محاولته السفر جوا إلى الجزائر.

وكانت العصابة قد أوقفت شاحنة نقل أثاث مسروقة مجهزة بسلم رفع قابل للتمديد خارج المتحف الأكثر زيارة في العالم في الساعة 9:30 صباح الأحد الماضي، حيث صعد اثنان منهما إلى معرض أبولو في الطابق الأول.

وبارتدائهما سترات عالية الوضوح لتشبه عمال البناء، حطما نافذة غير مؤمنة ثم استخدما مناشير قرصية لفتح خزانتي عرض في المعرض المزخرف قبل أن يهبطا في مصعد الدلو ويهربا على ظهر دراجات نارية يقودها العضوان الآخران في العصابة.


الاثنين 27 أوكتوبر 2025
تونس
