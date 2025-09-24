ترامب يتوعد ABC بعد عودة الكوميدي جيمي كيميل إلى الشاشة: "ربما أربح أكثر هذه المرة"

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على شبكة ABC بعد قرارها إعادة الكوميدي جيمي كيميل إلى الشاشة.



وقال ترامب في منشور نشره صباح اليوم الأربعاء على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لا أصدق أن شبكة الأخبار الكاذبة ABC أعادت جيمي كيميل إلى عمله. لقد أُبلغ البيت الأبيض من قبل الشبكة أن برنامجه أُلغي! جمهوره اختفى، و(موهبته) لم تكن موجودة أصلا".



وأضاف: "لماذا يريدون عودة شخص ضعيف الأداء، غير مضحك، ويضع الشبكة في خطر ببث دعاية ديمقراطية بنسبة 99%؟ إنه ذراع آخر للجنة الوطنية الديمقراطية، وبحسب معرفتي فإن هذا يشكل مساهمة انتخابية غير قانونية".وألمح ترامب إلى أنه سيختبر الشبكة مجددا قائلاً: "المرة الماضية حصلت منهم على 16 مليون دولار، وهذه المرة قد تكون أكثر ربحا".وجاءت تصريحات ترامب قبل ساعات من عودة برنامج "Jimmy Kimmel Live!" مساء أمس الثلاثاء، بعد أسبوع من تعليقه من قبل "ديزني"، المالكة لشبكة ABC، تحت ضغط من مسؤولين في إدارة ترامب بسبب تعليقات كيميل على حادثة إطلاق النار التي قتل فيها الناشط اليميني تشارلي كيرك.وأثارت عودة البرنامج جدلا واسعا، إذ اعتبرها كيميل انتصارا لحرية التعبير، بينما رأت محطات محلية كبرى مثل "Sinclair" و"Nexstar" أن تعليق البرنامج يجب أن يستمر حتى يعتذر كيميل لعائلة كيرك.وفي أول ظهور له بعد الأزمة، قال كيميل إنه لم يكن يقصد الاستهزاء بمقتل كيرك أو تحميل مجموعة معينة المسؤولية، مؤكدا أن تعليقاته كانت "في غير وقتها وربما بدت غامضة"، لكنه شدد على أن "تهديد الحكومة لإسكات كوميديان لا يحبه الرئيس هو أمر معادٍ لأمريكا".