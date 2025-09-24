فظيع في سيدي حسين: تلميذ يطعن زميله بسكين في ساحة المعهد !!
تمكن أمس أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من إيقاف تلميذ أقدم على طعن زميله بسكين على مستوى اليد داخل ساحة المعهد، مما تسبب له في قطع شرايين يده ونقله على جناح السرعة إلى قسم الإنعاش.
ووفق ما توفر من معطيات، فإن المعهد المذكور غير مؤمّن ويفتقر إلى حارس وعدد من القيّمين لمراقبة التلاميذ، وهو ما يثير مخاوف الأولياء بشأن سلامة أبنائهم داخل المؤسسات التربوية.
يذكر أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين تمكنوا في الفترة الأخيرة من محاصرة وإيقاف عدة عناصر إجرامية خطيرة وشبكات مختصة في ترويج المخدرات والاعتداء بالعنف الشديد والسلب والسطو.
