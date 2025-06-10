قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن قوات الحرس الوطني ستبقى منتشرة في ولاية كاليفورنيا، وتحديدا في مدينة لوس أنجلوس، حتى يعود الوضع الأمني إلى طبيعته.



وهدد الرئيس الأمريكي بتفعيل "قانون التمرد" في حال تصاعدت أعمال العنف هناك.



وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، أوضح ترامب: "الحرس الوطني سيغادر عندما يصبح الوضع غير خطير. نحن نريد إحلال الأمن في لوس أنجلوس، التي كانت تحت الحصار قبل تدخلنا".وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأوضاع الأمنية في لوس أنجلوس كانت "سيئة جدا" الليلة الماضية، مؤكدا أن المدينة كانت ستشتعل "لو لم يتم إرسال قوات الحرس الوطني". وقال: "هناك مناطق في لوس أنجلوس يمكن وصف ما يجري فيها بالتمرد، وإذا حدث تمرد في كاليفورنيا، فلن أتردد في تطبيق قانون التمرد".ووجه ترامب انتقادات حادة لحاكم كاليفورنيا، قائلا: "تحدثت معه وأبلغته بضرورة أن يقوم بعمل أفضل"، مشيرا إلى أن الشرطة المحلية لم تكن قادرة على احتواء العنف قبل تدخل القوات الفدرالية.كما اتهم الرئيس ترامب من وصفهم بـ"المشاغبين" بتلقي أموال للمشاركة في التظاهرات، مؤكدا أن بعضهم تم توقيفه. وأضاف: "نحن نعمل على إخراج القتلة الذين سمح الرئيس السابق جو بايدن بدخولهم إلى بلادنا"، مؤكدا استمرار المداهمات التي تنفذها إدارة الهجرة في ولايات أخرى.وحول الوضع الحالي، قال ترامب إن "صباح اليوم كان الوضع هادئا في لوس أنجلوس، وسنرى ما سيحدث لاحقا"، مشيرا إلى أن "الخطوات التي اتخذتها أوقفت العنف في المدينة".من جانبها، شددت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية على أن الرئيس ترامب "لن يسمح بتكرار ما حدث في مينيابوليس داخل كاليفورنيا"، في إشارة إلى أعمال الشغب الواسعة التي شهدتها المدينة عقب مقتل جورج فلويد عام 2020.وفي ختام تصريحاته، قال ترامب إن ما يجري في لوس أنجلوس "يبدو وكأنه كارثة مخطط لها مسبقا".