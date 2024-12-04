هديتي الأخيرة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس ...!!.

بقلم:محمد كمال السخيري*



هذه هي المنظومة التعليمية الفنلندية الرائدة عالميا:لا وجود لامتحانات حتى التاسعة أساسي والمعلم يواصل مع تلاميذه التدريس من س1 إلى س6 ابتدائي وشروط مجحفة عند انتداب المدرسين وآفاق واسعة في الاختيارات الجامعية والتكوين المهني ...!!.





التعليم اللغوي:

التربية المبكرة:

التعليم الأولي:

التعليم الأساسي:

تعليم الدرجة الثانية (التعليم المتوسط):

المدرسة الثانوية:

التعليم المهني:

التعليم العالي:

المدارس العليا للتعليم المهني:

الجامعات:

إمكانيات الدراسة الأخرى:

التعليم في فنلندا رفيع المستوى. الاختلافات فيما بين نتائج التعليم لمختلف المدارس بسيطة، والجميع تقريباً ينهون دراستهم في مدارس مرحلة التعليم الأساسي خلال الفترة المطلوبة. التعليم التمهيدي والتعليم الأساسي والتعليم من الدرجة الثانية مجاني، كما أن معظم التعليم بعد ذلك أيضاً مجاني. الهدف هو أن يكون بإمكان الجميع الحصول على تعليم رفيع الجودة بغض النظر عن دخل العائلة وأن ينمو الإنسان كمواطن نشط.المنظومة التعليمية تتكون من التربية المبكرة والتعليم التمهيدي ومرحلة التعليم الأساسي والتعليم من الدرجة الثانية (التعليم المتوسط) والتعليم العالي. تعليم الكبار مخصص للأشخاص البالغين، ويتضمن الكثير من الخيارات من مرحلة التعليم الأساسي حتى التعليم العالي.الطفل في فنلندا لديه الحق في التربية المبكرة قبل سن المدرسة. تُنظم التربية المبكرة في حضانات الأطفال وفي الرعاية اليومية العائلية. ‏ بإمكان الطفل أيضاً أن يشارك في التربية المبكرة المفتوحة مع والده أو والدته على سبيل المثال في بستان الألعاب.‏ الهدف هو دعم تطور الطفل ورفاهيته، وكذلك تعزيز المساواة من ناحية التعليم. يتعلم الطفل في التربية المُبكرة جملة أمور منها المهارات الاجتماعية واللغوية والمهارات اليدوية وكذلك مختلف أنواع المعرفة. يتعلم الطفل أيضاً تلك لمهارات التي تساعده على تعلم المزيد.تتضمن الأيام الكثير من اللعب والتجول في الهواء الطلق. إذا كانت اللغة الأم للطفل هي لغة أخرى غير اللغة الفنلندية أو السويدية، فإنه سوف يحصل على الدعم في تعلم اللغة الفنلندية أو اللغة السويدية. بإمكان الطفل أن يحصل أيضاً على تعليم خاص إذا كان بحاجة إلى ذلك. ‏تقوم البلديات في فنلندا بتنظيم التربية المبكرة. حيث يتم تمويلها من أموال الضرائب، ولهذا السبب تعتبر اسعارها معقولة للعائلات. توجد بالإضافة لذلك في فنلندا تربية مبكرة خاصة. العاملون مع الأطفال هم ‎‏معلمون للتربية المبكرة وأخصائيون اجتماعيون ومربّو أطفال حاصلين على تعليم.يتوجب على الأطفال في فنلندا المشاركة لمدة سنة واحدة في التعليم التمهيدي، قبل أن تبدأ إلزامية التعليم. عادة ما يبدأ التعليم التمهيدي في تلك السنة التي يتم الطفل فيها ست سنوات من عمره. تقوم البلديات بتنظيم التعليم التمهيدي، وهو مجاني بالنسبة للعائلة. حيث يقوم بتقديمه ‎‏معلمو التربية المبكرة، الحاصلون على تعليم عالٍ. يكون التعليم التمهيدي في العادة من الاثنين حتى الجمعة لمدة أربع ساعات في اليوم، خلال فترة فعاليات المدارس. بإمكان الطفل أن يشارك بالإضافة إلى التعليم التمهيدي، في التربية المبكرة أيضاً.‏يتعلم الطفل لمدة سنة واحدة على المهارات المفيدة بالنسبة له في المدرسة كالحروف. لا يتم تعليم مهارات القراءة حينئذ. إذا كانت اللغة الأم للطفل هي لغة أخرى غير اللغة الفنلندية أو السويدية، فإنه سوف يحصل على الدعم في تعلم اللغة الفنلندية أو اللغة السويدية. كذلك يتخلل اليوم اللعب والتجول في الهواء الطلق.التعليم الأساسي يبدأ في تلك السنة التي يبلغ فيها الطفل سبع سنوات من عمره. يتوجب على جميع الأطفال الذين يسكنون في فنلندا بشكل دائم المشاركة في التعليم الأساسي. مرحلة التعليم الأساسي مكونة من تسعة صفوف.التشريعات القانونية في فنلندا توجه التعليم الأساسي. بالإضافة إلى ذلك تستعمل مبادئ الخطة التعليمية التي على مستوى الدولة كلها والخطط التعليمية المحلية.تُنظم البلديات التعليم الأساسي، وهو مجاني للعائلات. الدراسة في الصف الأول والصف الثاني قدرها 20 ساعة في الأسبوع على الأقل، ويزداد القدر في الصفوف العليا.جميع معلمي مدارس التعليم الأساسي في فنلندا لديهم مؤهل تعليمي بدرجة ماجستير. معلمو الفصول الذين يدرسون الفصول 1 - 6 متخصصون في علوم التربية. معلمو الفصول 7 - 9 متخصصون في تلك المواد التعليمية التي يدرسونها.المعلمون لديهم حرية كبيرة في التخطيط للتعليم بشكل مستقل وفقاً لخطة التعليم الوطنية وخطة التعليم المحلية. في الفترة الأخيرة كان التركيز بالنسبة للخطة التعليمية على عدة أمور منها التعليم الشامل والموسع لعدة مواد تعليمية ودعم الظواهر اليومية والتركيز على تقنيات الكمبيوتر وتقنيات الاتصالات.غالباً ما يكون للطفل نفس المعلم/المعلمة خلال السنوات الست الأولى. فهو يتعلم التعرف على تلاميذه بشكل جيد ويستطيع أن يطور التعليم كي يكون مناسباً لهم. أحد الأهداف المهمة هو أن يتعلم التلاميذ التفكير المستقل وأن يتحملوا بأنفسهم المسؤولية عن التعليم.يقوم المعلم بتقييم تطور التلميذ في المدرسة. في مرحلة التعليم الأساسي يعطي المعلم جميع التقييمات. لا توجد هناك امتحانات رئيسية على مستوى الدولة كلها. بدل ذلك تتم متابعة نتائج التعليم من خلال التقييمات التي تتم من حين لآخر. عادةً ما يتم تنظيمها في الفصل التاسع.إذا كان الطفل أو الشاب قد انتقل لتوه إلى فنلندا، فبإمكانه أن يحصل على تعليم تحضيري لمرحلة التعليم الأساسي. التعليم التحضيري يستغرق في العادة لمدة سنة واحدة. بعد ذلك يكون بإمكان التلميذ أن يستمر في دراسة اللغة الفنلندية أو اللغة السويدية كلغة ثانية أي لغة س – 2 (S2-kieli)، إذا كان بحاجة إلى الدعم في تعلم اللغة.المهاجرون البالغون إلى فنلندا الذين ليس لديهم شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من بلدهم الأصل، بإمكانهم دراسة مرحلة التعليم الأساسي على سبيل المثال في المدرسة الثانوية للكبار.الخيارات الأكثر شيوعاً بعد مرحلة التعليم الأساسي هي المدرسة الثانوية والتعليم المهني. هي عبارة عن تعليم متوسط. التعليم المتوسط مجاني بالنسبة للطالب.يتوجب على جميع الشباب والشابات بعد التعليم الأساسي أن يواصلوا الدراسة إلى أن يتموا التعليم المتوسط أو يتموا 18 سنة من أعمارهم.المدرسة الثانوية هي عبارة عن تعليم عام، ولا يمكن أن يتم التخرج منها بأي مهنة. تُدرس في المدرسة الثانوية بشكل أساسي نفس المواد كمرحلة التعليم الأساسي، ولكن التعليم يتطلب أكثر من الطالب وفيه استقلالية أكثر. في النهاية يتقدم الطلاب لتخطي امتحان شهادة الثانوية العامة. المدرسة الثانوية تستغرق من 2– 4 سنوات حسب الطالب من الممكن بعد ذلك التقدم بالطلب للدراسة في الجامعة أو في جامعة العلوم التطبيقية.لغة التعليم في معظم المدارس الثانوية هي اللغة الفنلندية أو السويدية. في المدن الكبيرة توجد بعض المدارس الثانوية التي يوجد فيها لغة تعليم أخرى، على سبيل المثال باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.بإمكان الأشخاص الكبار البالغين دراسة المواد التعليمية للمدرسة الثانوية في المدرسة الثانوية للكبار. من الممكن هناك دراسة دورات تعليمية منفصلة أو دراسة منهج المدرسة الثانوية كاملاً أو الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة. التعليم من الممكن أن يتضمن تعليمًا بالحضور في المكان أو تعليمًا عن بُعد أو تعليمًا من خلال الإنترنت أو تعليمًا بشكل مستقل.التعليم المهني هو تعليم عملي أكثر من تعليم المدرسة الثانوية. من الممكن هناك دراسة مؤهل تعليمي مهني خلال ثلاث سنوات تقريباً. من الممكن خلال فترة ممارسة المهنة إنجاز مؤهل مهني أو مؤهل مهني تخصصي. الشيء الأساسي بخصوص التعليم المهني هو التعلم أثناء حياة العمل. إذا كانت هناك رغبة، فمن الممكن مواصلة التعليم المهني للدراسة في مؤسسة تعليمية عليا.من الممكن دراسة المؤهل المهني من خلال التعلم في مكان العمل. يعمل الطالب حينئذ في مكان عمل خاص بمهنته، ويحصل من العمل على أجر على الأقل وفقًا لعقد شروط العمل أو أجر معقول، إذا كان لا يوجد هناك عقد بشأن شروط العمل للمجال.بإمكان الطالب أن يُنجز التعليم في نفس الوقت.التعليم التحضيري لتعليم الحصول على مؤهل توڤا (TUVA)هناك حاجة إلى مهارات لغوية جيدة للتعليم المتوسط. إذا كانت اللغة الأم للطالب هي لغة أخرى غير اللغة الفنلندية أو اللغة السويدية، والمهارات اللغوية لديه مازالت غير كافية بعد لدراسة المواد التعليمية للمدرسة الثانوية أو للتعليم المهني، فبإمكانه قبل ذلك أن يتقدم بطلب التعليم التحضيري لتعليم الحصول على مؤهل توڤا (TUVA).بعد تعليم الدرجة الثانية من الممكن الاستمرار للتعليم العالي. التعليم العالي في فنلندا يكون في مؤسسات التعليم المهني العليا وفي الجامعات. تقرر مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية بنفسها بخصوص اختيارها للطلاب.الدراسة في مؤسسة التعليم العالي من الممكن أن تكون مجانية للطالب أو مقابل دفع رسوم. يتوجب دفع الرسوم الدراسية السنوية إذا لم يكن الشخص مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي ولا من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (ETA) ولا فرد لعائلة مواطن من هذه الدول، وإذا كان يدرس مؤهلاً علميًا عاليًا باللغة الإنجليزية لدرجة البكالوريوس أو الماجستير.التعليم في المدرسة العليا للتعليم المهني عملياً أكثر من التعليم في الجامعة. التعليم يتضمن أيضاً التعلم في مكان العمل. من الممكن إتمام المؤهل التعليمي للمدرسة العليا للتعليم المهني خلال 3,5 - 4,5 سنوات. إذا أراد الشخص بعد ذلك إكمال تعليمه ودراسة مؤهل درجة الماجستير للمدرسة العليا للتعليم المهني، فعليه في البداية الحصول على خبرة عملية لمدة سنتين في نفس مجال المؤهل العلمي. اقرأ المزيد على صفحات InfoFinland المدارس العليا للتعليم المهني.التعليم في الجامعة مبني على البحث العلمي. من الممكن في الجامعة إتمام مؤهل علمي عالٍ لدرجة البكالوريوس خلال ثلاث سنوات تقريباً وبعد ذلك مؤهل التعليم العالي لدرجة الماجستير خلال سنتين تقريباً. تقوم الجامعات بتنظيم بعض برامج التعليم باللغة الإنجليزية. لغة التعليم للعديد من البرامج التعليمية هي على كل حال اللغة الفنلندية أو السويدية.عند إتمام المؤهل العلمي للماجستير، من الممكن التقدم بطلب الحق في إكمال التعليم والحصول على درجة الإجازة العلمية أو درجة الدكتوراه.توجد في فنلندا أيضاً الكثير من المؤسسات التعليمية، والتي تقدم للأشخاص من كل الفئات العمرية تعليماً لا يؤدي للحصول على مؤهل علمي. معظم هذا التعليم مخصص للبالغين. هذه المؤسسات التعليمية للعمل الثقافي الحر هي المعاهد الشعبية والمعاهد الوطنية والمعاهد الصيفية والمراكز التعليمية ومراكز التعليم الرياضية.هذه الدراسات عبارة عن ثقافة عامة. بإمكانك أن تدرس على سبيل المثال اللغات والمواد الفنية والأشغال اليدوية والاتصالات. في العادة يُكلف هذا التعليم الطالب بعض النقود.في بعض الحالات من الممكن أن يكون التعليم في هذه المؤسسات التعليمية مجاناً على كل حال. على سبيل المثال إذا تم القبول بتعليم تعلم القراءة والكتابة (محو الأمية) وتعليم لغوي آخر في خطتك للتوطين، فلا يتوجب حينئذ الدفع مقابل ذلك.محمد كمال السخيري* كاتب تونسي حر ومتحرر.+++ جميع المعطيات والمعلومات منقولة بتصرف من مواقع رسمية للدولة الفلندية.