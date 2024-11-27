مصر.. أستاذ يجبر طالبا على "المشي على أربع" والجامعة تتخذ إجراء صارما بحقه

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قررت جامعة الوادي الجديد في مصر إحالة عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية لمجلس تأديبي، بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل وثق "اعتداء على طالب" وإجباره على "المشي على أربع".



وأوضحت الجامعة في بيان على "فيسبوك" أمس الثلاثاء"، أن التحقيقات مع عضو هيئة التدريس انتهت، وتمت إحالته إلى مجلس التأديب "لإدانته بالاعتداء على طالب"، مضيفة أنه قام بتصرف "غير مسؤول ويتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية".





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وأشارت الجامعة إلى أن التحقيق في الواقعة جاء بعد إبلاغ رئيس الجامعة بها في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن عضو هيئة التدريس موقوف عن العمل منذ 28 أغسطس.



وأشار البيان إلى أن "هذا التصرف لا يعدو أن يكون سوى تصرفا فرديا، صدر عن عضو هيئة تدريس حديث العهد بالعمل الجامعي، ولا يعبر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة".



وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت خلال الأيام الأخيرة، طالبا يرتدي قميصا أحمر اللون يسير على الأرض مثل الحيوان، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الواقعة كانت خلال معسكر صيفي للجامعة.

بيان صحفي لجامعة الوادي الجديد



جامعة الوادي الجديد: انتهاء التحقيقات مع عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية وإحالته... Publiée par ‎جامعة الوادي الجديد‎ sur Mardi 26 novembre 2024 وأشارت الجامعة إلى أن التحقيق في الواقعة جاء بعد إبلاغ رئيس الجامعة بها في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن عضو هيئة التدريس موقوف عن العمل منذ 28 أغسطس.وأشار البيان إلى أن "هذا التصرف لا يعدو أن يكون سوى تصرفا فرديا، صدر عن عضو هيئة تدريس حديث العهد بالعمل الجامعي، ولا يعبر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة".وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت خلال الأيام الأخيرة، طالبا يرتدي قميصا أحمر اللون يسير على الأرض مثل الحيوان، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الواقعة كانت خلال معسكر صيفي للجامعة.