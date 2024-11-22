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"البتكوين" تسجل رقما قياسيا جديدا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 06:20 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكوين" اليوم الخميس عتبة الـ99 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" اعتبارا من الساعة03:17 بالتوقيت العالمي، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.42% خلال يوم ليصل إلى 99.136 ألف دولار.

...

وشهدت العملة المشفرة ارتفاعا كبيرا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب.


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