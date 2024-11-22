"البتكوين" تسجل رقما قياسيا جديدا

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تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكوين" اليوم الخميس عتبة الـ99 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.



وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" اعتبارا من الساعة03:17 بالتوقيت العالمي، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.42% خلال يوم ليصل إلى 99.136 ألف دولار.





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وشهدت العملة المشفرة ارتفاعا كبيرا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب.