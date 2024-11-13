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"لا يوجد شيء اسمه فلسطين".. تصريحات لسفير أمريكا المنتظر عن ضم الضفة الغربية

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الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع مايك هوكابي خلال الحملة الانتخابية الأخيرة
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 18:12 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أكد مايك هاكابي الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرا لدى إسرائيل، أنه "بالطبع يجب دعم حكومة إسرائيل إذا حاولت ضم الضفة الغربية".

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصب السفير في إسرائيل، مايك هاكابي، وهو يقول فيه "لا يوجد شيء يدعى فلسطين أو الضفة الغربية".

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وجاءت تصريحات هاكابي في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي بُثت اليوم الأربعاء، أجاب فيها على سؤال عمّا إذا كانت إدارة ترامب ستدعم أي عملية ضم محتملة للضفة الغربية، المعروفة في إسرائيل بعملية "تطبيق السيادة".

وكان حاكم ولاية أركنساس السابق هاكابي، الذي أعلن ترامب ترشيحه أمس الثلاثاء لهذا المنصب قد تحدث أمام إسرائيليين عام 2017 وقال إنه "لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية".

واعتبر هاكابي أيضا في تصريحات مشابهة أن الأمر "أداة سياسية لمحاولة إجبار إسرائيل على التخلي عن أرضها".

وعقب ترشيحه، اعتبر هاكابي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" أن ترامب "يؤثر على الصراع في الشرق الأوسط حتى قبل تنصيبه كرئيس للبلاد". وأضاف: "نرى دولا في جميع أنحاء الشرق الأوسط تحاول فجأة تغيير سلوكها لأنها تعلم أن هناك عمدة جديدا في المدينة".


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