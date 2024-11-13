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إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي يقودان وزارة "كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارة ترامب

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 06:36 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته.

وقال ترامب: "معا، سيمهد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

...

من جهته قال ماسك في منشور عبر "x": "سيتم نشر جميع إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية على الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية".

وأضاف أن الوزارة ستحتفظ أيضا بجدول "قادة الإنفاق الأكثر غباء وأهدرت بجنون أموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، ووصف عمل القسم الجديد بأنه "تهديد للبيروقراطية".


يذكر أن ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.

وأعلن ترامب عن تعيين رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض كما عرض على إليز ستيفانيك عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، وعلى العضو في مجلس النواب مايك والتز منصب مستشار الأمن القومي.

وأكدت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ترامب لن يضم أبناءه إلى إدارته الجديدة خلافا لولايته الأولى، عندما عين ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر مستشارين له.

وتمكن ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات التي جرت 6 نوفمبر ليعود إلى البيت الأبيض.


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