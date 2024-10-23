بوتين: نمو اقتصادات دول "بريكس" في 2024-2025 سيبلغ 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة
صرح الرئيس الروسي بأن مشاركة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تتجاوز بقوة مشاركة دول G7، مشيرا إلى أن نمو دول "بريكس" في 2024-2025 سيكون 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة.
وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع الموسع لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة "بريكس" في قازان:
وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع الموسع لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة "بريكس" في قازان:
بوتين: اقتصادات دول "بريكس" مستقرة بفضل السياسات المتوازنة
بوتين: التوتر الجيوسياسي في العالم يتزايد، والعقوبات أحادية الجانب آخذة في التوسع
بوتين: حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي بحسب مؤشر تعادل القوة الشرائية تتجاوز بقوة حصة دول مجموعة السبع
بوتين: النمو الاقتصادي لدول "بريكس" في 2024-2025 سيكون 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة
بوتين: حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي بنهاية 2024 ستمثل 36.7% أي ما يفوق حصة G7 (نحو 30%)
بوتين يقترح تحويل بورصة الحبوب لدول "بريكس" إلى بورصة سلعية كاملة
بوتين يقترح إنشاء منصة استثمار جديدة لـ"بريكس" لدعم اقتصادات المجموعة ودول الجنوب والشرق العالميين
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