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بوتين: نمو اقتصادات دول "بريكس" في 2024-2025 سيبلغ 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة

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Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 11:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
صرح الرئيس الروسي بأن مشاركة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تتجاوز بقوة مشاركة دول G7، مشيرا إلى أن نمو دول "بريكس" في 2024-2025 سيكون 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة.
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وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع الموسع لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة "بريكس" في قازان:

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بوتين: اقتصادات دول "بريكس" مستقرة بفضل السياسات المتوازنة

بوتين: التوتر الجيوسياسي في العالم يتزايد، والعقوبات أحادية الجانب آخذة في التوسع

بوتين: حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي بحسب مؤشر تعادل القوة الشرائية تتجاوز بقوة حصة دول مجموعة السبع

بوتين: النمو الاقتصادي لدول "بريكس" في 2024-2025 سيكون 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة

بوتين: حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي بنهاية 2024 ستمثل 36.7% أي ما يفوق حصة G7 (نحو 30%)

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