بوتين: نمو اقتصادات دول "بريكس" في 2024-2025 سيبلغ 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة

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صرح الرئيس الروسي بأن مشاركة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تتجاوز بقوة مشاركة دول G7، مشيرا إلى أن نمو دول "بريكس" في 2024-2025 سيكون 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة.

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وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع الموسع لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة "بريكس" في قازان:





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بوتين: اقتصادات دول "بريكس" مستقرة بفضل السياسات المتوازنة



بوتين: التوتر الجيوسياسي في العالم يتزايد، والعقوبات أحادية الجانب آخذة في التوسع



بوتين: حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي بحسب مؤشر تعادل القوة الشرائية تتجاوز بقوة حصة دول مجموعة السبع



بوتين: النمو الاقتصادي لدول "بريكس" في 2024-2025 سيكون 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة



بوتين: حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي بنهاية 2024 ستمثل 36.7% أي ما يفوق حصة G7 (نحو 30%)



بوتين يقترح تحويل بورصة الحبوب لدول "بريكس" إلى بورصة سلعية كاملة



بوتين يقترح إنشاء منصة استثمار جديدة لـ"بريكس" لدعم اقتصادات المجموعة ودول الجنوب والشرق العالميين