دول "بريكس" تتفق على معايير موحدة للدول الشريكة والأعضاء الجدد

أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أنه تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة سيتم النظر في انضمامها إلى " بريكس" في القريب العاجل.



وقال أوشاكوف إن توسع "بريكس" في المستقبل سيحدث من خلال معايير الدولة الشركاء.





وصرح أوشاكوف للصحفيين: "لقد وافقت الجمعية على معايير مهمة للدول الشركاء أو الأعضاء الجدد، وتوسيع مجموعة "بريكس" سيكون قيد هذه المعايير"وقال إنه تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، قائلا: "في الوقت الحالي قررنا عدم نشر أسماء هذه الدول، لأننا سنحتاج إلى التحدث معها حول مدى استعدادها للانضمام إما بعضوية كاملة في "بريكس"، أو بشكل آخر يناسب الطرفين".وانطلقت القمة الـ16 لرؤساء دول "بريكس"، والتي تعد حدثا رئيسيا لرئاسة روسيا للمجموعة، في قازان لتستمر إلى غاية 24 أكتوبر.و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وكانت في البداية تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011، نومع بداية العام 2024، انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا كأعضاء كاملي العضوية في المجموعة.وتعتبر هذه القمة التي تقام في قازان هي الأولى التي يشارك فيها الأعضاء المنضمون حديثا، والتي من المتوقع أن يحضرها ممثلون عن أكثر من 30 دولة.ووصل العديد من قادة الدول الأعضاء أمس إلى مدينة قازان على غرار الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.المصدر: وكالة تاس