"ميتا" تعتذر عن حذف منشورات رئيس الوزراء الماليزي حول مقتل هنية وتقدم تبريرها.. ما رأيك؟

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اعتذرت شركة "ميتا" عن حذف منشورات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حول مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "خطأ تشغيلي".



وقال متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء: "نعتذر عن الخطأ التشغيلي الذي أدى إلى إزالة المحتوى من صفحات رئيس الوزراء على فيسبوك وإنستغرام"، مشيرا إلى أنه تمت إعادت المنشورات المحذوفة، وزودتها بـ"علامة المعلومات الصحيحة".





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وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الماليزي الشركة إلى التوقف عن العمل "كأداة للنظام الصهيوني القمعي الإسرائيلي".



ووصف مكتب رئيس الوزراء تصرفات "ميتا" بأنها تمييزية وغير عادلة، وتقوم بقمع حرية التعبير بشكل علني.



وتأتي الانتقادات الماليزية غداة إعلان حركة "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران.



على إثر ذلك، أقدمت "ميتا" على حذف عدة منشورات في موقع "فيسبوك" احتوت على صور هنية، كما قامت بفرض عقوبات على حسابات العديد من الأشخاص الذين نشروها.



وبين أكتوبر ونوفمبر 2023، وثقت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى "إنستغرام" و"فيسبوك" الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.