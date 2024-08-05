فرنسا تنهي مشوار منتخب مصر الأولمبي بدراما كروية

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توقفت مغامرة المنتخب الأولمبي المصري في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية المقامة في باريس عند الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام فرنسا1-3 بعد مباراة ماراثونية اليوم الاثنين.



وبكر المنتخب المصري بالتسجيل عبر محمود صابر عبد المحسن بتسديدة قوية في الدقيقة 62، وأدرك جون فيليب ماتيتا هدف التعادل لفرنسا قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.





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ولجأ بعدها المنتخبان لشوطين إضافيين، حيث تعرض المنتخب المصري لضربة موجعة بطرد لاعب خط وسطه عمر فايد لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول.



واستغل المنتخب الفرنسي النقض العددي في صفوف منافسه ليسجل هدفين عبر ماتيتا و ميكايل أوليس في الدقيقتين 99 و108، لينتزع بطاقة العبور إلى النهائي.



ويلعب المنتخب الفرنسي في النهائي المقرر الجمعة المقبل مع نظيره الإسباني الذي أقصى المغرب بفوزه عليه بنتيجة 2-1.