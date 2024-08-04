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فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة إيران

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Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 12:57 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أوصت فرنسا مواطنيها في إيران "بالمغادرة مؤقتا" إذا استطاعوا، تفاديا لإغلاق المجال الجوي والمطارات الإيرانية في ظل خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو مواطنينا مجددا إلى توخي أقصى درجات الحذر في تنقلاتهم وتجنب أي تجمعات ومواكبة الأحداث الجارية وأي رسائل أو إرشادات من السفارة الفرنسية في إيران في الأيام المقبلة".

...

وفي وقت سابق، دعت فرنسا رعاياها لمغادرة لبنان "فور الإمكان"، في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.
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وأصدرت دول عربية وغربية تحذيرات لرعاياها ومناشدات بمغادرة لبنان. فيما ألغت عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى بيروت، وسط ترقب لتصعيد محتمل في المنطقة.

وتأتي التحذيرات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.


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