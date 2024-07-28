فنزويلا: انتخابات رئاسية حاسمة وسط توتر شديد ومادورو يحذر من "حمام دم" إذا خسر

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فرانس 24 - يدلي الناخبون الفنزويليون الأحد بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة وسط تحذيرات المعارضة من حصول تجاوزات. ويتنافس في الاستحقاق الهام الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الذي حذر من "حمام دم" إذا خسر، إلى جانب ماريا كورينا ماتشادو، الوجه الأبرز لحملة الائتلاف المعارض، والمرشح إدموندو غونزاليس.



في انتخابات هي الأهم خلال ربع قرن للدولة ذات الحكم الاشتراكي، يصوت الفنزويليون لاختيار رئيس لبلادهم في ظل ثقة الرئيس نيكولاس مادورو في الفوز رغم ما اكتسبته المعارضة من دعم وتحذيرها من احتمال حدوث مخالفات.





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تعد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو الوجه الأبرز لحملة الائتلاف المعارض حتى بعد أن أجبرها قرار المنع من شغل المناصب العامة على تسليم الشعلة للمرشح إدموندو غونزاليس، وهو دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 74 عاما معروف بسلوكه الهادئ.



وحصل غونزاليس على دعم حتى من بعض المؤيدين السابقين للحزب الحاكم، لكن المعارضة والمراقبين شككوا فيما إذا كانت الانتخابات ستكون نزيهة، قائلين إن قرارات الهيئات الانتخابية واعتقال موظفي المعارضة تهدف إلى صنع عقبات.



وقال مادورو، الذي اعتبرت الولايات المتحدة ودول أخرى أن إعادة انتخابه عام 2018 كانت بالتزوير، إن بلاده لديها النظام الانتخابي الأكثر شفافية في العالم وحذر من "حمام دم" إذا خسر.



وشهدت حكومة مادورو انهيارا اقتصاديا وهجرة نحو ثلث السكان وتدهورا حادا في العلاقات الدبلوماسية فاقمته العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، والتي أصابت صناعة النفط المتعثرة بالفعل بالشلل. وقال مادورو إنه سيضمن السلام والنمو الاقتصادي مما يجعل فنزويلا أقل اعتمادا على دخل النفط. لكن العديد من الفنزويليين سئموا من ارتفاع معدلات التضخم وتقليص الخدمات العامة.



وقد تظهر النتائج مساء الأحد أو خلال الأيام المقبلة.



وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة السادسة صباحا (10:00 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة مساء.



فرانس24/ رويترز