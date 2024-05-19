البيت الأبيض: بايدن قطع إجازته لمتابعة حادث طائرة "الرئيس الإيراني"

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أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع إجازته الأسبوعية وعاد للبيت الأبيض لمتابعة تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وأوضح البيت الأبيض في بيان: تم إطلاع الرئيس بايدن على تقارير تشير لسقوط المروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان.





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فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد إنها "تراقب عن كثب التقارير حول احتمال تعرض طائرة الـ "هليكوبتر" كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية لمصاعب في الهبوط".



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المروحية تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، ضمن موكب مكون من ثلاث مروحيات.



وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.



وأفاد أحد مرافقي الرئيس الإيراني بأن الآمال كبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح، بحسب التليفزيون الإيراني.



وبدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية بحث واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.