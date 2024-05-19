التلفزيون الإيراني: تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني لحادث هبوط صعب

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قال التلفزيون الإيراني إن تقارير أولية أفادت بوقوع حادث "هبوط صعب" لطائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.



وأضاف التلفزيون الإيراني أن فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث، لكن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعّبان من مهمة هذه الفرق.





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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.



بدورها، أشارت وكالة تسنيم للأنباء أن الرئيس كان يتنقل ضمن موكب من 3 مروحيات، وأضافت أن المروحيتين الأخريين تقلان عددا من الوزراء وقد وصلتا إلى وجهتهما بسلام.



وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية ومحافظ المحافظة.





غموض حول الحادث

وأفاد مراسل الجزيرة بأن هناك غموضا في المصطلحات، هل هو سقوط أم نزول اضطراري؟، مشيرا إلى أن الضباب الكثيف يصعب على قائد المروحية القيام بمهمته، فضلا عن التضاريس الجبلية للمنطقة والرياح الشديدة.



وأوضح أنه لا توجد معلومات عن كيفية نزول الطائرة بشكل واضح حتى الآن لكن الحديث عن نزول صعب، علما بأن منطقة "جلفا" التي نزلت بها الطائرة تشهد طقسا صعبا جدا يصعب معه تحديد ماذا حدث بالضبط.





وأوضح المراسل أن الرئيس كان في محافظة أذربيجان الشرقية على الحدود مع دولة أذربيجان، حيث حضر مراسم افتتاح سد مشترك بين الدولتين، وبعد ذلك تحرك الموكب الذي ينقل الرئيس، والذي يتكون من 3 مروحيات، إحداها كانت تقل الرئيس رفقة عدد من المسؤولين.



وأضاف أن هناك معلومات عن اتصال تم مع أحد مرافقي الرئيس، وهذا ما جعل الجميع في إيران يتحدث بأمل عن أن من كانوا على متن الطائرة في حالة جيدة.



سباق قبل حلول الظلام

وبيّن مراسل الجزيرة ألا أحد يمكنه تأكيد ما حدث للطائرة أو من كان على متنها.



وأضاف أن الإشكالية الآن في تحديد مكان طائرة الرئيس ومن ثم الوصول إليها، موضحا أن أمام فرق الإنقاذ نحو ساعتين للوصول إلى موقع الطائرة قبل حلول الظلام.



وفيما يأتي تسلسل زمني للحدث بدءا بآخر التطورات:



نور نيوز: فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان حادث مروحية الرئيس الإيراني في ورزغان وبدأت عمليات البحث

التلفزيون الإيراني عن مسؤول بأذربيجان الشرقية: لم يُعثر على المروحية التي تقل الرئيس ولا معلومات عن وضعه

وزير الداخلية الإيراني: الظروف الجوية السيئة أدت إلى هبوط صعب للمروحية التي كانت تنقل الرئيس الإيراني

وزير الداخلية الإيراني: فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى موقع الحادث

وزير الداخلية الإيراني: الظروف الجوية سيئة وننتظر وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث

وزير الداخلية الإيراني: هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية

رويترز عن وزير الداخلية الإيراني: مروحية في موكب الرئيس رئيسي عانت من هبوط صعب

رويترز عن وزير الداخلية الإيراني: فرق الإنقاذ لا تزال في طريقها للموقع نظرا لظروف الطقس الصعبة

هيئة الطوارئ الإيرانية: إرسال فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيّرات إلى موقع الحادث

هيئة الطوارئ الإيرانية: لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني

نور نيوز عن رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ: إرسال مسيّرات تابعة للهلال الأحمر إلى موقع الحادث

وكالة تسنيم نقلا عن سكان محليين: بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية وضع المروحية لا يزال مجهولا

وكالة تسنيم للأنباء: مجموعة كبيرة من قوات الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني

التلفزيون الإيراني: الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعبان جهود فرق الإنقاذ

وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني

التلفزيون الإيراني: فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث

التلفزيون الإيراني: تقارير أولية عن هبوط صعب لمروحية تقل الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإيرانية