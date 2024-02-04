أهم سؤال لم يطرحه أي أحد وإلى حد هذا اليوم ....!!.

بقلم: محمد كمال السخيري*





لماذا أطرد اليهود من كل دول العالم تقريبا في الألف سنة الأخيرة وهل اعتادوا على الذل والنفي والتهجير من الأراضي التي عاشوا فيها طوال حياتهم ...؟؟!!.



تصدير: حسب بعض المراجع هذه الروزنامة التاريخية لطرد اليهود من مختلف أصقاع العالم:



1080 - الطرد من فرنسا.

1098 - الطرد من جمهورية التشيك.

1113 - الطرد من كييفان روس (فلاديمير مونوماخ).

1113 - مذبحة اليهود في كييف.

1147 - الطرد من فرنسا.

1171 - الطرد من إيطاليا.

1188 - الطرد من إنجلترا.

1198 - الطرد من إنجلترا.

1290 - الطرد من إنجلترا.

1298 - الطرد من سويسرا (إعدام 100 يهودي شنقًا).

1306 - الطرد من فرنسا (إحراق 3000 شخص أحياء).

1360 - الطرد من المجر.

1391 - الطرد من إسبانيا (إعدام 30 ألفًا، وحرق 5000 أحياء).

1394 - الطرد من فرنسا.

1407 - الطرد من بولندا.

1492 - الطرد من إسبانيا (قانون منع اليهود من دخول البلاد إلى الأبد وتوطين 150 ألف يهودي في إسطنبول وإزمير وسالونيكي في عهد بايزيد الثاني).

1492 - الطرد من صقلية.

1495 - الطرد من ليتوانيا وكييف.

1496 - الطرد من البرتغال.

1510 - الطرد من إنجلترا.

1516 - الطرد من البرتغال.

1516 - صدر قانون في صقلية يسمح لليهود بالعيش في الأحياء اليهودية فقط.

1541 - الطرد من النمسا.

1555 - الطرد من البرتغال.

1555 - صدر قانون في روما يسمح لليهود بالعيش في الأحياء اليهودية فقط.

1567 - الطرد من إيطاليا.

1570 - الطرد من ألمانيا (براندنبورغ).

1580 - الطرد من نوفغورود (إيفان الرهيب).

1592 - الطرد من فرنسا.

1616 - الطرد من سويسرا.

1629 - الطرد من إسبانيا والبرتغال (فيليب الرابع).

1634 - الطرد من سويسرا.

1655 - الطرد من سويسرا.

1660 - الطرد من كييف.

1701 - الطرد الكامل من سويسرا (مرسوم فيليب الخامس).

1806 - إنذار نابليون. بادارجا.

1828 - الطرد من كييف.

1933 - الطرد من ألمانيا والإبادة الجماعية.

وفي 14 مايو 1948، تم تأسيس الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

علما وأنه وعلى مر التاريخ الحديث تم طرد اليهود من 79 دولة ويبقى السؤال لماذا حصل معهم كل ذلك ...؟؟!!.

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" في عام 2008 كتب الصحفي الامريكي جاين جاردنر والذي تم سحب كتبه من الولايات المتحدة بتهمة معاداة الساميه مقالا بعنوان: " لماذا تم اضطهاد اليهود عبر التاريخ ...؟؟!!.

.وملخص ما ورد به ما يلي:



- لأنهم عديمي الأخلاق، خونة، ضميرهم ميت تماما، يفسدون الأرض، يفتقرون إلى الإنسانية ويعتبرون كل شيء مباحا لأنفسهم.

- وان النازيين فعلوا الهولوكوست كحل نهائي من اجل التخلص من "المشكلة اليهودية" نهائيا؟



_هل تصرف اليهود بطريقة جعلت الدول التي يعيشون فيها متحيزة ضدهم، أم كانوا ضحايا أبرياء؟



هذا وقد وصل جارندر إلى قناعة بعد بحث طويل:

أن العديد من الادعاءات حول المحرقة، والتي كان يؤمن بها لفترة طويلة جدا كانت في الواقع كاذبة.

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وأن الكتب التي قرأها، والأفلام التي شاهدتها، وبكى بشده لتأثره بها هي لم تكن في الواقع أكثر من محاولات مستترة لكسب تعاطف لا يتزعزع مع دولة إسرائيل وذريعة لابتزاز مليارات الدولارات من ألمانيا.

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_ الصحفي الامريكي جاردنر في عام 2008 وصل لنتيجه مفادها

أن كل مصطلحات حرية التعبير التي ينادي بها العالم الغربي عندما تصل للتشكيك الهولوكوست تتحول إلى جريمه فورا فمحاكمات نورمبرج وإعدام العديد من الألمان تم انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب.



_ الصحفي قال أنه تعرض لصدمة عندما اطلع على عمليات العلم المزيف" وخاصة قضية لافون Lavon ومأساة السفية الحربية الأمريكية Liberty التي هاجمها الإسرائيليون عام 1967 وقتلوا أربعة وثلاثين شاب أمريكي وجرحوا العشرات.

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والاسوأ من هذا انهم خرجوا بكل وقاحة يقولون ان الهجوم تم بالخطإ في حين ان الناجين الأمريكيين من الهجوم رفضوا ذلك وقالوا أن إسرائيل تعمدت هذا فتم تهديدهم وابتزازهم بمحاكمات عسكريه لاسكاتهم.

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كل هذا وأكد الصحفي الأمريكي جاردنر في مقاله أن خيانة اليهود وصلت حتى للتجسس على اقرب حلفائهم الولايات المتحدة واشهرها قضية التجسس جوناثان بولارد.



وبناء على ما سبق ذكره أليس من المنطق أن يغادر كل منهم أرض فلسطين المحتلة ويعود إلى أرض أجداده الأولى ويعود الفلسطينيون المهجرون إلى أرض أجدادهم فلسطين الأبية ... فلسطين الشموخ والعزة والإباء ....؟؟!!.



ملاحظة هامة:المعلومات الواردة بالمقال منقولة من عدة مواقع بتصرف.





محمد كمال السخيري

*كاتب تونسي حر ومتحرر.

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