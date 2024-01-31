حصيلة جديدة لقتلى جيش الإحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل ضابط ثان في غزة، لترتفع حصيلة القتلى بين عسكرييه إلى 4 خلال 24 ساعة، والحصيلة الكلية إلى 561 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.



وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أصيب 2807 جنود منذ الـ7 من أكتوبر 2023، بينهم 1651 إصابة عادية، و729 إصابة متوسطة، و427 إصابة خطيرة.





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فيما بلغ عدد المصابين منذ انطلاق العملية البرية في القطاع يوم 27 من أكتوبر الماضي 1293 إصابة، بينها 599 حالة طفيفة و431 متوسطة و263 حرجة.



أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26900 شهيد و65949 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.



ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.