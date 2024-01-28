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الحكومة الأردنية: الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 18:29 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أكدت السلطات الأردنية مساء يوم الأحد أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن بل استهدف قاعدة التنف في سوريا.
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