بحث تعزيز التعاون بين تونس وألمانيا في مجال الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي

بحث وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء، مع سفيرة ألمانيا بتونس، إليزابيث وولبرز، سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة الصحية والطب عن بُعد والذكاء الاصطناعي والابتكار.وتناول اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصحة، المشاريع المشتركة وآفاق توسيع الشراكة بين تونس وألمانيا، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في مشروع المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية وتيسير النفاذ إليها وتحسين جودتها.وأكد الفرجاني أهمية مشاركة الجانب الألماني في تظاهرة "TeleHealth Tunisia 2026"، التي تحتضنها تونس من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل، باعتبارها موعدا لتفعيل التعاون الصحي وتبادل الخبرات في مجال الصحة الرقمية.واعتبر وزير الصحة أن الصحة الرقمية ستكون من أبرز مقومات إصلاح المنظومة الصحية، بما يجعل توسيع التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال من محاور الشراكة التونسية الألمانية.