تونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين

أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات، خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته بـ45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في بلاغ لها.وشارك في البطولة 14 بطلا وبطلة من الفريق الوطني، تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا (ATAST)، حيث خاضوا المنافسات بـ14 روبوتا و7 مشاريع، وتمكنوا من اعتلاء منصة التتويج في مختلف المجالات.واعتبرت الجمعية هذا التتويج إنجازا متميزا للروبوتيك التونسي، مشيرة إلى أن عدد الميداليات التي أحرزتها في مختلف مشاركاتها بلغ، إثر هذه البطولة، 695 ميدالية.وأشادت الجمعية بالمستوى الذي أظهره أعضاء الفريق الوطني، معربة عن اعتزازها بالنتائج التي حققتها المشاركات والمشاركون التونسيون في هذه المنافسة الدولية.وتعد بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين من البطولات الدولية للروبوتات ذاتية الصنع والمستقلة والمتحركة، وتنتظم سنويا منذ سنة 2004، بمشاركة فرق من مختلف دول العالم، وتشمل عددا من مسابقات الروبوتيك والبرمجة، من بينها تتبع الخط والسومو والسباقات والروبوتات البشرية ومسابقات البرمجة.