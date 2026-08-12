JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:20 Tunis

تونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7cabb6164b74.46302446_kofnjmgiqhlpe.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 18:19 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات، خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته بـ45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في بلاغ لها.

وشارك في البطولة 14 بطلا وبطلة من الفريق الوطني، تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا (ATAST)، حيث خاضوا المنافسات بـ14 روبوتا و7 مشاريع، وتمكنوا من اعتلاء منصة التتويج في مختلف المجالات.


واعتبرت الجمعية هذا التتويج إنجازا متميزا للروبوتيك التونسي، مشيرة إلى أن عدد الميداليات التي أحرزتها في مختلف مشاركاتها بلغ، إثر هذه البطولة، 695 ميدالية.


وأشادت الجمعية بالمستوى الذي أظهره أعضاء الفريق الوطني، معربة عن اعتزازها بالنتائج التي حققتها المشاركات والمشاركون التونسيون في هذه المنافسة الدولية.

وتعد بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين من البطولات الدولية للروبوتات ذاتية الصنع والمستقلة والمتحركة، وتنتظم سنويا منذ سنة 2004، بمشاركة فرق من مختلف دول العالم، وتشمل عددا من مسابقات الروبوتيك والبرمجة، من بينها تتبع الخط والسومو والسباقات والروبوتات البشرية ومسابقات البرمجة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334397

babnet

كل الأخبار...

22:20 - اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بتونس العاصمة، تبحث حلولا لاستكمال انجاز المشاريع المعطلة
22:11 - افروباسكات فتيات تحت 18 سنة - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الايفواري في الدور ربع النهائي
22:05 - نابل: حجز 5427 قارورة ماء معدني من أجل إخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار التفصيل
21:21 - بنزرت: افتتاح مركز بريد جديد ببرج شلوف من معتمدية بنزرت الجنوبية
21:06 - أخصائية تغذية تؤكد على أهمية الرضاعة الطبيعية لنمو سليم للرضيع وتدعو إلى دعم الأمهات خلال فترة ما بعد الولادة
20:37 - مدينة الحمامات تعيش على وقع الدورة السابعة لمهرجان الفل والياسمين من 15 الى 23 أوت الجاري
20:11 - بحث تعزيز التعاون بين تونس وألمانيا في مجال الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي
19:05 - انطلاق الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بالعاصمة من 12 إلى 16 أوت الجاري
18:23 - حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة
18:19 - تونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 أوت 2026 | 28 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet38°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
35°-28
35°-27
37°-27
40°-28
  • Avoirs en devises 25287,4
  • (12/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,37756 DT
  • (12/08)
  • 1 $ = 2,93291 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/08)     1929,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/08)   29902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio