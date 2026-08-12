سيف الدين الجزيري يلتحق بفراس بالعربي في نادي حتا الاماراتي

التحق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بمواطنه فراس بالعربي في نادي حتا الرياضي الاماراتي.وكان الجزيري البالغ من العمر 33 سنة خاض تجربة بالبطولة المصرية تواصلت لعدة مواسم في فريقي الزمالك والمقاولون.وانتقل بالعربي (30 سنة) من جهته في وقت سابق من هذا الشهر الى نادي حتا قادما من فريق الشارقة الاماراتي.ر-هس