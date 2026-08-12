انطلاق الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بالعاصمة من 12 إلى 16 أوت الجاري

انطلقت، اليوم الأربعاء بقاعة الأخبار بالعاصمة، بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار "المرأة الحرفية التونسية.. إبداع وأصالة"، وتتواصل إلى غاية 16 أوت الجاري، بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق.واطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال افتتاحها فعاليات التظاهرة رفقة المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، ليلى المسلاتي، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، ياسين فريعة على مختلف أجنحة المعرض وما توفره من منتوجات للحرفيات في مجال الصناعات التقليدية، والتي تنوعت بين المنتوجات الخزفية والإكسسوارات والملابس التقليدية والحقائب الجلدية وصنع فخار البرامة وتثمين المنتوجات الفلاحية، معربة عن تشجيعها للحرفيات العارضات في إطار برامج الوزارة والآليات الوطنية الداعمة لتسويق المنتوجات النسائية.ويهدف المعرض، الذي ينظّم بالشراكة بين وزارة الأسرة ووزارة السياحة، من خلال الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن، وتعزيز فرص الترويج والتسويق، بما يدعم حضورهن في الدورة الاقتصادية ويعزز استدامة أنشطتهن ويساهم في تطوير قطاع الصناعات التقليدية والمحافظة على الموروث الحرفي وتثمينه.كما تندرج هذه التظاهرة في إطار الحرص على تثمين الكفاءات والطاقات الإبداعية للمرأة التونسية وإبراز ما تزخر به مختلف الجهات من منتوجات حرفية محلية ذات جودة، تجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار والتجديد.وتوفر الأيام الترويجية، في هذا السياق، فضاء للتبادل والتواصل المباشر بين الحرفيات والزوار والمهنيين، بما يتيح فتح آفاق جديدة للتسويق وإقامة شراكات تجارية، ودعم حضور المنتوجات الحرفية النسائية في السوق.