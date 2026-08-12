تنظيف الشواطئ التونسية: رفع نحو 6 آلاف متر مكعب من الفضلات من 152 شاطئا

أفضى التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صائفة 2026، إلى التدخل بـ 152 شاطئا ورفع حوالي 6 آلاف متر مكعب من الفضلات، وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت 2026.وبلغ معدل الفضلات المرفوعة، بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة مساء الأربعاء، حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر.وسجل شاطئ الرفراف أعلى كمية من النفايات المجمعة، باعتبار خصوصية التدخل به بمعدل مرتين يوميا صباحا وليلا، حيث بلغت الكمية المرفوعة يوميا نحو 18 مترا مكعبا، أي ما يعادل 4.5 أطنان من الفضلات يوميا.وتتمثل أبرز أنواع النفايات التي تم جمعها بالشواطئ في المواد البلاستيكية والقوارير وفواضل الأكل.وفي إطار دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز ثقافة حماية البيئة البحرية، تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، تحت إشراف وزارة البيئة وبالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، حملات توعوية تحت شعار "الشط لينا الكلّ: ساعة وحدة.. نظفوه!".وتتضمن هذه الحملات أنشطة تحسيسية وبيئية وترفيهية موجهة إلى مختلف أفراد العائلة، وستنتظم يوم 16 أوت 2026 بشاطئ قمرت ويوم 23 أوت 2026 بشاطئ نابل ويوم 26 أوت 2026 بشاطئ سوسة.وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية، والتشجيع على اعتماد سلوكيات تساهم في الحفاظ على الشريط الساحلي واستدامته.لمح