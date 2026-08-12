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جلسة عمل في وزارة الشباب والرياضة حول اعادة نشاط منتخب الشبان لكرة القدم بالمركب الرياضي ببرج السدرية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 23:10 قراءة: 1 د, 38 ث
      
 في إطار تنفيذ توجّه وزارة الشباب والرياضة نحو إيلاء أهمية خاصة للمنتخبات الوطنية واستعدادا لإعادة نشاط منتخب الشبّان لكرة القدم بالمركب الرياضي ببرج السدرية، انعقدت صباح اليوم الأربعاء جلسة عمل باشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي خصصت للاعداد الجيد لتنفيذ هذا المشروع الوطني وانجاحه بالشراكة مع الجامعة التونسية لكرة القدم من اجل إعادة اشعاع كرة القدم التونسية وتكوين أجيال جديدة من الرياضيين الشبّان.
وشدّد المورالي خلال الجلسة على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة بالمركب الرياضي ببرج السدرية والاعداد الجيد لاحتضان عناصرنا الوطنية الشابة على كل المستويات من حيث التجهيزات الرياضية المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة والبنية التحتية للمنشآت الرياضية والإقامة والاعاشة والتنقّل وتوفير الرعاية الصحية وتأمين المتابعة الطبية العلمية اللازمة للرياضيين بالتنسيق مع المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة من اجل تأمين انطلاقة جيدة لهذا المشروع الوطني ابتداء من يوم 15 سبتمبر القادم على ان يتم العمل على وضع تصور شامل على المديين المتوسط والبعيد ليكون هذا الفضاء قطبا رياضيا متكاملا قادرا على احتضان النخبة الوطنية وتنظيم التربصات الوطنية والدولية واعداد جيل جديد من الرياضيين الواعدين .
كما دعا الاطار الفني للمنتخب الوطني الى التوجه نحو الجهات الداخلية لانتقاء المواهب خاصة منها الفرق الصغرى لاختيار افضل العناصر الوطنية، الى جانب توفير فضاءات ترفيهية متطورة للشبان وتأمين حصص تنشيطية لفائدتهم أخذا بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئة العمرية مع ضرورة الحرص على التوفيق بين مسارهم الدراسي والرياضي وضمان كل ظروف النجاح والتميز لرياضيينا، معتبرا ان المركب الرياضي ببرج السدرية يعدّ أحسن فضاء للنخبة الوطنية ولمنتخب الشبان لكرة القدم بصفة خاصة لما يتوفر عليه من مقومات على مستوى البنية التحتية الرياضية على مساحة تمتد على ما يقارب 21 هكتارا داعيا في هذا السياق الجامعة التونسية لكرة القدم الى وضع تصور شامل لحسن توظيف فضاءاته وتطويرها وبرمجة انجازات جديدة به في اطار مشاريع الدعم التي تمنحها الفيفا للجامعة .

وتعمل وزارة الشباب والرياضة في هذا الاطار ضمن مشاريعها المدرجة لفائدة المركب الرياضي ببرج السدرية على إعادة تعشيب 3 ملاعب لكرة القدم وتعهّد الانارة وتهيئة المطعم وتوفير التجهيزات الرياضية الخاصة بقاعة تقوية العضلات كما تم الاذن بالترفيع في الاعتمادات المخصصة لإعداد وتكوين رياضيي النخبة.
ر-مر 
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