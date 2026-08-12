نابل: حجز 5427 قارورة ماء معدني من أجل إخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار التفصيل

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل، اليوم الأربعاء، من حجز 5427 قارورة ماء معدني حجزا فعليا، من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة، والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل، والتفريط في كميات منها الى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط أو ما يعرف "بالدوارجية"، وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك.وأوضحت المبروك، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الممارسات المخلّة بالقانون تسببت في ترفيع غير مبرر في سعر المياه المعدنية، وإحداث تداخل في مسالك التوزيع، ما نتج عنه إرباك النسق العادي للتوزيع.وأبرزت أن أعوان المراقبة الاقتصادية تولّوا استدعاء المخالف، وهو صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة ينشط بمعتمدية قرمبالية، لإتمام إجراءات تحرير محضر بحث اقتصادي من أجل المخالفات المرتكبة وتأمين القيمة المالية للمحجوز بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وإعادة توزيع الكميات بالمسالك القانونية.وأشارت سهام المبروك، في سياق متّصل، إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة بنابل تواصل جهودها الرقابية على مسالك توزيع المياه المعدنية، حيث تدخلت لدى عدد من مصانع تعليب المياه من أجل توفير حوالي 32 الف قارورة مياه معدنية، بداية من يوم غد الخميس، وتوزيعها بعدد من مغازات الجهة.وأكدت أنّه سيتم، في ذات الإطار، توفير نحو 16 الف قارورة يوميا تخصص لتغطية الطلبات التي يحددها معتمدو ولاية نابل، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة، كلما عاينوا نقصا في الكميات المعروضة بمعتمدياتهم، وفق تعبيرها.