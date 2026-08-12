بنزرت: افتتاح مركز بريد جديد ببرج شلوف من معتمدية بنزرت الجنوبية

تعزّزت المنصّة اللوجستية والمرافق الخدماتية البريدية بولاية بنزرت، بافتتاح مركز بريد جديد ببرج شلوف من معتمدية بنزرت الجنوبية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى توسيع الشبكة البريدية، ومزيد تقريب المرافق والخدمات من المواطنين في المجال، وإعادة فتح عدد من المراكز بعد سنوات من عدم النشاط.وبيّن المدير الجهوي للبريد ببنزرت أسامة بالحاج أن هذا المكسب البريدي الجديد هو الرابع بمعتمدية بنزرت الجنوبية، بعد إحداث مراكز بريد تسكراية، والماثلين، وبوزارية، وسبقته خلال الأيام القليلة الماضية تهيئة وتجديد وإعادة فتح كل من مراكز البريد بطمرة من معتمدية سجنان، وبني عطاء بمعتمدية رأس الجبل، وسيدي عثمان بمعتمدية أوتيك، والجواودة بمعتمدية منزل بورقيبة، مؤكدا تواصل الإضافات في المجال ضمن بقية المخططات البريدية.يشار إلى موكب افتتاح مركز بريد برج شلوف انتظم بحضور معتمد المنطقة فيصل العجمي، رفقة كل من المدير الجهوي للبريد اسامة بلحاج، وعضو مجلس نواب الشعب فتحي المشرقي، وممثلي المجلسين الجهوي والمحلي، وممثلي مختلف المصالح المحلية الإدارية والأمنية.جهوي