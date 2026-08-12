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باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 22:39 قراءة: 1 د, 9 ث
      
توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بمدينة سالزبورغ النمساوية.

ودخل باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما شارك أستون فيلا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، في مواجهة جمعت بطلي المسابقتين القاريتين للموسم الماضي.


وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 62، فيما أحرز بريان مادجو هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 45.


وشهد الشوط الثاني شدا وجذبا، في ظل المحاولات القوية لأستون فيلا من أجل إدراك التعادل، إلا أن الفريق الإنجليزي فشل في تعديل النتيجة، ليحسم باريس سان جيرمان اللقب للعام الثاني على التوالي أمام فريق إنجليزي، بعد تتويجه الموسم الماضي على حساب توتنهام.
في المقابل، فشل أستون فيلا في إضافة لقب ثان إلى خزائنه، بعدما سبق له التتويج بكأس السوبر الأوروبي عام 1982.
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