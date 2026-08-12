باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه
توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بمدينة سالزبورغ النمساوية.
ودخل باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما شارك أستون فيلا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، في مواجهة جمعت بطلي المسابقتين القاريتين للموسم الماضي.
وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 62، فيما أحرز بريان مادجو هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 45.
وشهد الشوط الثاني شدا وجذبا، في ظل المحاولات القوية لأستون فيلا من أجل إدراك التعادل، إلا أن الفريق الإنجليزي فشل في تعديل النتيجة، ليحسم باريس سان جيرمان اللقب للعام الثاني على التوالي أمام فريق إنجليزي، بعد تتويجه الموسم الماضي على حساب توتنهام.
في المقابل، فشل أستون فيلا في إضافة لقب ثان إلى خزائنه، بعدما سبق له التتويج بكأس السوبر الأوروبي عام 1982.
‼— EPL World (@EPLworld) August 12, 2026
عاااااالمي عاااااالمي ❤ ❤
كفاراتسيخيليا برووووعه يطلق صاروخ يخترق شباك الفيلانز ويسجل هدف التقدم لباريس 😍 🚀 🚀 🚀 pic.twitter.com/cIc0cID9mi
ودخل باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما شارك أستون فيلا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، في مواجهة جمعت بطلي المسابقتين القاريتين للموسم الماضي.
وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 62، فيما أحرز بريان مادجو هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 45.
⚠— EPL World (@EPLworld) August 12, 2026
صاحب الـ17 عام يسجل، استون فيلا يعادل النتيجة عن طريق مادجو
استون فيلا 1-1 باريس سان جيرمان
pic.twitter.com/5Bso4HseNo
وشهد الشوط الثاني شدا وجذبا، في ظل المحاولات القوية لأستون فيلا من أجل إدراك التعادل، إلا أن الفريق الإنجليزي فشل في تعديل النتيجة، ليحسم باريس سان جيرمان اللقب للعام الثاني على التوالي أمام فريق إنجليزي، بعد تتويجه الموسم الماضي على حساب توتنهام.
في المقابل، فشل أستون فيلا في إضافة لقب ثان إلى خزائنه، بعدما سبق له التتويج بكأس السوبر الأوروبي عام 1982.
‼— EPL World (@EPLworld) August 12, 2026
الهدف الثاني لباريس سان جيرمان على أستون فيلا ،ديزيري دوي 🥶🥶💥 pic.twitter.com/UPzeJ6xpwS
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