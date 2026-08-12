باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه

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عاااااالمي عاااااالمي ❤ ‍ ❤ ‍



كفاراتسيخيليا برووووعه يطلق صاروخ يخترق شباك الفيلانز ويسجل هدف التقدم لباريس 😍 🚀 🚀 🚀 pic.twitter.com/cIc0cID9mi — EPL World (@EPLworld) August 12, 2026

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صاحب الـ17 عام يسجل، استون فيلا يعادل النتيجة عن طريق مادجو



استون فيلا 1-1 باريس سان جيرمان



pic.twitter.com/5Bso4HseNo — EPL World (@EPLworld) August 12, 2026

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الهدف الثاني لباريس سان جيرمان على أستون فيلا ،ديزيري دوي 🥶🥶💥 pic.twitter.com/UPzeJ6xpwS — EPL World (@EPLworld) August 12, 2026

توج ناديالفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب علىالإنجليزي بنتيجةفي المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بمدينة سالزبورغ النمساوية.ودخل باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما شارك أستون فيلا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، في مواجهة جمعت بطلي المسابقتين القاريتين للموسم الماضي.وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل منفي الدقيقة 20 وفي الدقيقة 62، فيما أحرزهدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 45.وشهد الشوط الثاني شدا وجذبا، في ظل المحاولات القوية لأستون فيلا من أجل إدراك التعادل، إلا أن الفريق الإنجليزي فشل في تعديل النتيجة، ليحسم باريس سان جيرمان اللقب للعام الثاني على التوالي أمام فريق إنجليزي، بعد تتويجه الموسم الماضي على حساب توتنهام.في المقابل، فشل أستون فيلا في إضافة لقب ثان إلى خزائنه، بعدما سبق له التتويج بكأس السوبر الأوروبي عام 1982.