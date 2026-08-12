اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بتونس العاصمة، تبحث حلولا لاستكمال انجاز المشاريع المعطلة

انعقدت يوم الأربعاء، بمقرّ ولاية تونس، جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، تداولت في أسباب تعطل بعض المشاريع العمومية وكيفية تجاوزها بما يمكن من تسريع الأشغال واستكمالها في الآجال المحددة، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية الولاية على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا / فايسبوك".ونظرت الجلسة في الإشكاليات المتعلقة بإنجاز مشاريع بناء جسر على قنال نقل مياه الشمال على مستوى منطقة الجيارة وتزويد تقسيم الحنايا 1 و2 بالماء الصالح للشرب (تعطل الأشغال على مستوى حي الطيب المهيري بسيدي حسين) ومشروع بناء فضاء المرأة والأسرة بحي النور الكبارية وكذلك مشروع بناء سور دار الثقافة بحي 20 مارس بسيدي حسين ومشروعي بناء وتهيئة دار الشباب (رواق الفنون) و(قاعة الجمباز) بالمركب الرياضي بحلق الوادي.وبين والي الجهة عماد بوخريص لدى إشرافه على أشغال الجلسة أن عقد هذه الجلسة يندرج في إطار العمل بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جويلية 2026 المخصص لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بكامل ولايات الجمهورية.وشدد بالمناسبة على ضرورة مضاعفة الجهود لفض الإشكاليات خاصة منها العقارية التي حالت دون تنفيذ واستكمال تلك المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة وناجعة في الغرضويذكر أن الجلسة انعقدت بحضور معتمدي الكبارية وحلق الوادي وسيدي حسين بالنيابة وأعضاء المجالس الجهوية بالمعتمديات المذكورة ورؤساء المجالس المحلية وممثلي المصالح المركزية والجهوية المعنية بالمشاريع والوكالة العقارية للسكنى والكاتبة العامة المكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي حسين وممثلي بلديتي تونس وسيدي حسين وحلق الوادي والإدارات الجهوية للتجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.