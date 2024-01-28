بايدن: الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 عسكريين من قواتنا نفذته جماعات مدعومة من إيران تنشط بسوريا والعراق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين، نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.



وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.





- قتل 3 عسكريين أمريكيين وأصيب آخرون بهجوم بطائرة مسيرة على قواتنا شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.- سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها.- نجمع المعلومات عن هذا الهجوم ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران.- سنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب.- لا يساور أحد الشك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث.- قلب أمريكا مثقل بمقتل 3 جنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن.وفي تفاصيل البيان، قال بايدن "قلب أمريكا مثقل الليلة الماضية، قتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب العديد خلال هجوم جوي بطائرة بدون طيار على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية".وأضاف "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".وتابع قائلا "أنا وجيل ننضم إلى عائلات وأصدقاء من قتل والأمريكيون في جميع أنحاء البلاد في الحزن على فقدان هؤلاء المحاربين في هذا الهجوم الدنيء والظالم تماما.. لقد جسد أعضاء الخدمة هؤلاء أفضل ما في أمتنا.. لا يتزعزعون في شجاعتهم.. لا يتزعزعون في واجبهم.. لا يتزعزعون في التزامهم تجاه بلدنا، ويخاطرون بسلامتهم من أجل سلامة الأمريكيين وحلفائنا وشركائنا الذين نقف معهم في الحرب ضد الإرهاب.. إنها معركة لن نتوقف عنها".وأفاد "لقد كان أفراد الخدمة الأمريكية الثلاثة الذين فقدناهم وطنيين بكل معنى الكلمة ولن تنسى أمتنا تضحياتهم أبدا، معا سوف نحافظ على الالتزام المقدس الذي نتحمله تجاه عائلاتهم وسنسعى جاهدين لنكون جديرين بشرفهم وشجاعتهم".واختتم البيان بالقول "سنواصل التزامهم بمكافحة الإرهاب، ولا يساوركم أدنى شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".هذا، وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.