طهران ترد على اتهامها بهجمات البحر الأحمر

ردت طهران على الاتهامات البريطانية، بشأن ضلوعها بالهجمات على السفن في البحر الأحمر، مؤكدة أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تأتمر بأوامر طهران وأن الاتهامات مسيسة.





وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الثلاثاء، "ننفي ونرفض اتهامات بريطانيا بشأن وقوف إيران خلف الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، ونؤكد ألا أساس لها من الصحة".



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وشدد الوزارة على أن "هذه التهم مسيسة ولقلب الحقائق حيث سبق وأكدنا بصراحة أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تأتمر بأوامرنا وهي تواجه إسرائيل ردا على جرائمها وعمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني".



وكانت الحكومة البريطانية نددت في بيان صادر الاثنين بهجمات شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية على سفن تجارية في البحر الأحمر، محملة إيران المسؤولية عن تلك الهجمات.



وقالت الحكومة في بيانها: "لقد قدمت إيران منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها".



ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.



واعتبر البيت الأبيض يوم الاثنين، أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين".