الحوثيون: استهدفنا اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

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⚡Yemen Houthis have attacked 2 israeli ships in the Red Sea.



The “Unity Explorer” ship and the “Number Nine” ship. The first ship was targeted with an anti-ship missile and the second ship with a naval drone.



The targeting operation came after the two ships rejected… pic.twitter.com/Rv8XYECsZL — Megatron (@Megatron_ron) December 3, 2023

وأضاف: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين"، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية".وقال: "قد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية."وتابع سريع: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العُدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".وأردف قائلا: "وتجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بِأنها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيان والبياناتِ السابقة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية."وقد ذكرت صحيفة "تلغراف" في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.وذكرت ذلك مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر.كما أعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن البنتاغون الأمريكي.