مسيرات حاشدة بطنجة والدار البيضاء دعما لغزة

شارك عشرات آلاف المغاربة، الأحد، بمدينتي طنجة والدار البيضاء، في مسيرات حاشدة، للمطالبة بدعم فلسطين، خاصة قطاع غزة.
ورفع المشاركون في مسيرة طنجة الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور الأقصى وضحايا الحرب بغزة.
ورفع المشاركون في مسيرة طنجة الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور الأقصى وضحايا الحرب بغزة.
كما رفع المشاركون شعارات تدعو لمقاطعة الشركات والعلامات التجارية التي تتهمها هيئات داعمة للقضية الفلسطينية بدعم اسرائيل. كما رفعوا لافتات تطالب بوقف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.
Casa ne lâche pas Gaza ❤️— Khaled Drareni (@khaleddrareni) November 26, 2023
Casablanca 26/11/23 en solidarité avec les ghazaouis. pic.twitter.com/xt9BFZSsmN
وأشاد المشاركون بـ"المقاومة" التي ساهمت في إطلاق أسيرات فلسطينيات.
وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها طنجة، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
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