ما هي "نبوءة أشعياء" بعد حديث نتنياهو وعلاقتها بمصر؟

وقال الناشط السياسي والمهندس المصري ممدوح حمزة الذي أشرف على بناء مكتبة مكتبة الإسكندرية: "نبوءة اشعياء التي تحدث عنها نتيناهو: " هَا هُوَ الرَّبُّ قَادِمٌ إِلَى مِصْرَ يَرْكَبُ سَحَابَةً سَرِيعَةً، فَتَرْتَجِفُ أَوْثَانُ مِصْرَ فِي حَضْرَتِهِ، وَتَذُوبُ قُلُوبُ الْمِصْرِيِّينَ فِي دَاخِلِهِمْ. وَأُثِيرُ مِصْرِيِّينَ عَلَى مِصْرِيِّينَ فَيَتَحَارَبُونَ، وَيَقُومُ الْوَاحِدُ عَلَى أَخِيهِ، وَالْمَدِينَةُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَالْمَمْلَكَةُ عَلَى الْمَمْلَكَةِ، فَتَذُوبُ أَرْوَاحُ الْمِصْرِيِّينَ فِي دَاخِلِهِمْ، وَأُبْطِلُ مَشُورَتَهُمْ، وَتَنْضُبُ مِيَاهُ النِّيلِ وَتَجِفُّ الأَحْوَاضُ وَتَيْبَسُ. و تُنْتِنُ الْقَنَوَاتُ، وَتَتَنَاقَصُ تَفَرُّعَاتُ النِّيلِ وَتَجِفُّ".وأعاد الممثل المصري عمرو واكد نشر تغريدة حمزة قائلا: "بعد ما نتنياهو أعلن التزامه بكل وضوح بهذه النبوءة يجب ان نسأل أنفسنا: هو حب المتاح المستباح ازاي حليف لحد حلمه كده للمصريين؟".وقال أحد النشطاء: "نتنياهو في خطابة بالأمس يؤكد حلم إسرائيل الكبرى باعلانة أنه سيحقق نبوءة اشعيا بقولة "نحن شعب النور، وهم شعب الظلمة، سوف نحقق نبوءة إشعياء، والتي تتكلم عن دمار العراق ودمشق واليمن ومصر وقيام اسرائيل الكبرى بين النهرين النيل والفرات. على الرغم من أن تلك الأحلام ليست جديدة ولكن هذه المرة الخطر يحدق بالجميع والتهديد بحرب دينية ولا يعني ذلك حدوث تلك النبوءة بالضرورة".