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عضو في الكونغرس الأميركي: مصر حذرت إسرائيل قبل 3 أيام من هجوم حماس

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 16:55 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، إن مصر "حذّرت" إسرائيل من احتمال وقوع أعمال عنف قبل 3 أيام من الهجوم المباغت الذي نفّذته حركة حماس في نهاية الأسبوع.

وقال الجمهوري مايكل مكول للصحفيين بعد تلقي المشرّعين إحاطة استخباراتية بشأن الأزمة: "نعلم أن مصر حذّرت الإسرائيليين قبل 3 أيام من احتمال وقوع حدث مثل هذا".
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وتابع: "لا أريد أن أخوض في الأمور السرية أكثر من اللازم، لكن تم توجيه تحذير. السؤال هو على أي مستوى".

وحول فشل الاستخبارات الإسرائيلية، قال النائب الأميركي البارز: "نحن لا نعرف حقاً كيف فاتنا ذلك، ولا نعرف حقاً كيف فات إسرائيل".

وقال مكول إن الهجوم ربما تم التخطيط له منذ مدة تصل إلى عام.

وأوضح أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن الذين قدموا الإحاطة أظهروا "ترددا" بشأن ما إذا كانت إيران ضالعة بشكل مباشر في هجوم حماس على إسرائيل.

وشنّت حماس التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007 هجومها فجر السبت.

وفي الإجمال، خلفت الحرب حتى الآن أكثر من 3700 قتيل من الجانبين، من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين والمدنيين والمقاتلين الفلسطينيين.


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