Babnet

مكتب نتنياهو ينفي صحة التقارير التي تحدثت أنه تلقى تحذيرا من مصر بشأن عملية "طوفان الأقصى"

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 07:44 قراءة: 0 د, 49 ث
      
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صحة التقرير التي تحدثت عن تلقي نتنياهو تحذريا من المخابرات المصرية حول خطط حركة "حماس" قبل 10 ايام من بدء عملية "طوفان الأقصى".

وجاء تصريح مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية ردا على تقرير نشرته وسائل إعلام عبرية تحدثت فيه تلقي نتنياهو تحذيرات رئيس المخابرات المصرية عباس كامل من "شيء غير عادي من اتجاه غزة"، على وشك الحدوث.

...

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه بالرغم من الرسالة التي تلقتها تل أبيب، فإن إسرائيل واصلت التركيز على الوضع في الضفة الغربية وقللت من أهمية التهديد القادم من غزة.

وقال مكتب نتنياهو إن ما نشر عن أن الأخير تلقى رسالة أولية من مصر هو كذب محض، ولم تصل أي رسالة أولية من مصر ولم يتحدث رئيس الوزراء أو يلتقي بالمخابرات المصرية، منذ تشكيل الحكومة لا بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر، وهذا خبر كاذب مطلق.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مصري قوله: "لقد حذرناهم من أن الوضع سوف ينفجر قريبا، قريبا جدا، وأنه سيكون هائلا. لكنهم قللوا من قيمة تحذيراتنا".

المصدر: وكالات


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274733


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-21
30°-21
30°-22
31°-22
  • Avoirs en devises
    26955,6

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35213 DT        1$ =3,17990 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1517,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*